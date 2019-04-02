Ergün Bülten Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP MUĞLA BODRUM belediye başkan adayı olan Ergün Bülten isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. MUĞLA BODRUM ilçesinde toplam 11 aday ile yarışan Ergün Bülten isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP MUĞLA BODRUM adayı Ergün Bülten kimdir? BTP MUĞLA BODRUM adayı Ergün Bülten yüzde kaç oy aldı?

Ergün Bülten Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP MUĞLA BODRUM belediye başkan adayı olarak gösterilen Ergün Bülten BODRUM ilçesinde % 0,21 oranında oy almıştır. BODRUM ilçesinde % 0,21 oranında oy olan Ergün Bülten adlı BTP adayı toplamda 214 adet oy sayısına ulaştı.

MUĞLA BODRUM ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.