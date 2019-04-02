Ergun Çiftçi Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız DENİZLİ ÇİVRİL belediye başkan adayı olan Ergun Çiftçi isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. DENİZLİ ÇİVRİL ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Ergun Çiftçi isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız DENİZLİ ÇİVRİL adayı Ergun Çiftçi kimdir? Bağımsız DENİZLİ ÇİVRİL adayı Ergun Çiftçi yüzde kaç oy aldı?

Ergun Çiftçi Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız DENİZLİ ÇİVRİL belediye başkan adayı olarak gösterilen Ergun Çiftçi ÇİVRİL ilçesinde % 1,81 oranında oy almıştır. ÇİVRİL ilçesinde % 1,81 oranında oy olan Ergun Çiftçi adlı Bağımsız adayı toplamda 704 adet oy sayısına ulaştı.

DENİZLİ ÇİVRİL ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.