Ergün Karaoğlu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız MANİSA büyükşehir belediye başkan adayı Ergün Karaoğlu oldu. Bağımsız adayı Ergün Karaoğlu, MANİSA büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? MANİSA büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Bağımsız MANİSA büyükşehir belediye başkan adayı Ergün Karaoğlu ile ilgili seçim sonuçları ve MANİSA büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Bağımsız MANİSA büyükşehir belediye başkan adayı Ergün Karaoğlu oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte MANİSA büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. MANİSA aday yarışı ve MANİSA seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

MANİSA Seçim Bilgileri

MANİSA büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 3.674 olduğu belirlendi.

MANİSA büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 3.674 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

MANİSA büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 88,53 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

MANİSA büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 1.054.034 olduğu belirlendi.

MANİSA büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 933.160 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Bağımsız MANİSA Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ergün Karaoğlu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız MANİSA büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Ergün Karaoğlu, MANİSA yarışında % 0,27 oranında aldığı oy ile 10'nci oldu. Ergün Karaoğlu toplamda 2.325 adet oy sayısına ulaştı.

Ergün Karaoğlu Kimdir?

1987'de Milliyetçi Çalışma Partisi'nde siyasete atıldı. 1991'de Alparslan Türkeş'in davetiyle Ankara'da genel merkezde görevlendirildi.

1992'de MHP ve MÇP'nin birleşmesinden sonra Milliyetçi Haraket Partisi'nde kurucu il başkanlığı, bölge başkanlığı ve Türkiye müfettişliği görevlerinde bulundu.

Akhisar'da zeytin ve zeytinyağı üreticiliği, Ankara'da da özel sektörde proje danışmanlığı yapmaktadır.

26. dönem AKP milletvekili adayı olmuştur.

Evli ve dört çocuk sahibidir.



Bağımsız MANİSA büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.