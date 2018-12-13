Ergün Koç Karacabey'de İyi Parti'den Belediye Başkan Aday Adayı

Türkiye İYİ olacak, Bursa İYİ olacak sloganı ile yola çıkan İyi Parti'de İl Başkanı Yahya BAHADIR ve İlçe Başkanı Erkan ÖNEN ile Karacabey ve Bursalı vatandaşların yoğun katılım gösterdiği tanıtım toplantısında Karacabey'e yıllarca gerek bürokrat gerekse belediye başkanı olarak hizmet etmiş Ergün KOÇ Belediye Başkan Aday Adaylık başvurusunu yaptı.

Ergün KOÇ, İYİ Parti Karacabey Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı ile ilgili İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, "Yıllarca devletin her kademesinde çalışarak hizmet ettim. 2 dönem de nasip oldu Karacabey ilçemize belediye başkanı olarak hizmet etmeye çalıştım. Karacabey halkıyla bütünleşerek, dertlerine deva olmak ilçemize ve de bu bölgeye bir dönem daha hizmet etmek arzusuyla bu göreve talip oldum. İYİ Parti kervanında İYİ'lerle beraber Karacabey'e hak ettiği hizmetleri getireceğime buradan söz veriyorum " dedi.

Toplantıda konuşan İl Başkanı Yahya BAHADIR "Yerel Seçimler ile ilgili aday adaylık başvurularının devam ettiği bu süreçte birçok ilçemizde birden fazla aday adayı bu hizmette bende varım diyerek başvuru yapmış Bursa'ya hizmete talip olmuştur. Başvuruların bu denli çok olması İYİ Parti'ye olan teveccüh ve güvenin göstergesidir" dedi

ERGÜN KOÇ'UN ÖZGEÇMİŞİ

1949 Karacabey Hotanlı köyü doğumlu,

İlkokulu Hotanlı Köyünde, Ortaokulu Karacabey'de Liseyi Bursa Erkek Lisesinde, Lisans eğitimini Eskişehir üniv. İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi ve Yüksek Lisansı Cambridge Üniversitesinde tamamladı.

14 yıl hazine kontrolörlüğü, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Merkez Bankasında çalıştı. Türkiye Hazine müsteşarlığında Kambiyo Genel Müdür yardımcılığı ve Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Paris Büyükelçiliğinde Ekonomi Müşavirliği yaptı.

2 dönem Karacabey Belediye Başkanlığında bulundu