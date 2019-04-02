Ergun Koç Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde DSP ADIYAMAN belediye başkan adayı Ergun Koç oldu. DSP adayı Ergun Koç, ADIYAMAN belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? ADIYAMAN belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan DSP ADIYAMAN belediye başkan adayı Ergun Koç ile ilgili seçim sonuçları ve ADIYAMAN belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. DSP ADIYAMAN belediye başkan adayı Ergun Koç oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte ADIYAMAN belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. ADIYAMAN aday yarışı ve ADIYAMAN seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

ADIYAMAN Seçim Bilgileri

ADIYAMAN belediyesi için toplam sandık sayısının 485 olduğu belirlendi.

ADIYAMAN belediyesi için açılan sandık sayısının ise 483 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

ADIYAMAN belediyesi için katılım oranının ise % 80,45 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

ADIYAMAN toplam seçmen sayısının ise 159.663 olduğu belirlendi.

ADIYAMAN belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 128.444 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

DSP ADIYAMAN Belediye Başkan Adayı Ergun Koç Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde DSP ADIYAMAN belediye başkan adayı olarak gösterilen Ergun Koç, ADIYAMAN yarışında % 0,27 oranında aldığı oy ile 6'nci oldu. Ergun Koç toplamda 328 adet oy sayısına ulaştı.

DSP ADIYAMAN belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.