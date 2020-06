Ergün Penbe'den "takıma sahip çıkın" çağrısı

Kaynak: İHA

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Tarsus İdman Yurdu Teknik Direktörü Ergün Penbe, ekonomik sıkıntılarının olduğunu, sıkıntıların giderilmesi için kentte yaşayanların takıma sahip çıkmasını istedi. Penbe, "Tarsus'un bu sıkıntıları aşacak gücü var. Sadece biraz yürek istiyor, taşın altına elinizi koymak istiyor. Bunu başaracak güçleri var"Takım olarak play-off mücadelesi verdiklerini kaydeden Tarsus İdman Yurdu Teknik Direktörü Ergün Penbe, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan dışında destek görmediklerini belirtti. Penbe, "Futbolun olduğu her yerde sıkıntı var. Maalesef kulüpler ekonomik boyutu büyük borçlara sahipler. Bu sıkıntı sadece bizim kulübümüzde değil, her kulüpte var ister istemez. Ama bizim kulübümüzde bir tık fazla. Oyuncu arkadaşlarımız var, teknik ekip arkadaşlarımız var, hepsiyle telefonla görüşüp bu bilgileri alabiliyorsunuz. Ben bu sorunların çözüleceğine inanıyorum. Belediye Başkanımız Haluk Bozdoğan bey sorunlar çerçevesinde çözüm odaklı olmaya çalışıyor, bu zor durumdan nasıl kurtuluruz yönetim odaklı bu sorunu çözmeye çalışıyorlar. Ama sıkıntı var mı var. Ben bu sıkıntıların çözülmesi için çalışıyorum" dedi."Play-off'u zorlayan takımlardan birisiyiz"Ergün Penbe, play-off şanslarının çok yüksek olduğunu söyleyerek, "Play-off şansını kovalayan bir ekibiz. Play-off'un 2 puan gerisindeyiz ve 6 maçımız var, matematiksel olarak baktığınız zaman. Play-Off'u zorlayan takımlardan birisiyiz ve fikstür avantajına baktığınız zaman kolay maçlarımız var. Ama her maç sahada oynanmadan kazanılmıyor. Ben bunları düşünerek bu sorunların çözülmesini istiyorum. Niye? Bir an önce takımın psikolojik olarak, moral olarak kalan 6 maça hazırlamak istiyorum. Ben 6 maç oynanacak diye planımı yapıyorum ve oynanacağına inanıyorum. Benim takımım kafa olarak bu maçlara rahat çıkarsa, neler yapabileceğini gördük. Zaten son Manisa maçına kadar iyi bir çıkış yakalamıştık. Belki şu virüs olayı araya girmeseydi önümüzdeki maçları alarak çok iyi bir netice yakalayıp play-off'un içinde olacaktık. Bunun yanında Tarsus'a gönül vermiş, bu takıma gönül vermiş iş adamları, takıma sahip çıkmak isteyen büyüklerimizin taşın altına ellerini koymaları gerekiyor. Çünkü bu kulüp büyük bir kulüp. Sadece ülkemizde değil, dünyada da çok sevilen bir spor futbol. Futbolda sadece iyi şeyler yaptığınızda sizin adınızı anıyorlar ve gündeme geliyorsunuz. Bu takım tarihinde bir üst lige çıkmamış, böyle bir şansımız var. Play-off maçlarında ne olacağı belli olmaz, favori olursunuz kazanamazsınız" diye konuştu."Tarsus'un bu sıkıntıları aşacak gücü var"Tarsus için herkesin elinden ne geliyorsa yapması gerektiğini belirten Penbe şöyle devam etti:"Ekibimiz çok iyi inanılmaz bir arkadaşlık yakaladık. Ben bunun ekonomik sıkıntılardan dolayı bozulmasını istemiyorum. Tarsus'un bu sıkıntıları aşacak gücü var. Sadece biraz yürek istiyor, taşın altına elinizi koymak istiyor. Yeter ki istesinler bunu başaracak güçleri var. Ben kalan 6 maça futbolcularımızı psikolojik olarak hazırlayıp bu sıkıntıları aşarak maçlara motive etmeyi istiyorum. Çünkü çok önemli bir süreç ve ben bu takımı play-off'a sokarsam benim için de çok büyük bir başarı. Kaldı ki play-off'ta şampiyon olma şansı yüzde 50, bu şartlarda takımı hazırlayabilir miyim gerçekten soru işaretleri var, çünkü futbol moralle oynanan bir iş. Moral motivasyonunuz ne kadar yüksek olursa o kadar iyi hazırlanırsınız. Ben kafa olarak futbolcularımı bu işe hazırlamazsam oynadığımız oyunları maçları kazanamayız. Bugün yaptığınız işi ne kadar severseniz, benimserseniz, ondan keyif alırsanız o kadar başarılı olursunuz. Zamanında Tarsus İdman Yurdu için bir çok şey yapılmış. Şimdi de bir çok şeyin tekrardan yapılmasını istiyoruz, yakaladığımız havanın bozulmamasını istiyoruz."Korona virüs sıkıntıları daha da arttırdığını belirten Teknik Direktör Penbe, "Sıkıntılar içindeydik ama şu korona virüs bizi daha da sıkıntıya soktu ve bu sürecinde eklenmesi büyük sıkıntılara yol açtı. Bence çözülmeyecek bir sorun değil. Ben takımımı kalan maçlara psikolojik olarak rahat hazırlamak istiyorum. Benim futbolcumun kafasında ekonomik derdi olmayacak sadece oyuna kanalize olacak. Yönetimden ve sevgili başkanımızdan bunu istiyorum. Bizi psikolojik olarak moral olarak buna hazırlasınlar" dedi."Onlar başladılar, biz niye başlamayalım"Federasyonun da bir an önce karar vermesini isteyen Penbe, "Ülkemizde liglerin oynanmayacağına dair söylentiler var ama ben öyle düşünmüyorum, biz oynanmasını düşünüyoruz. Buradan futbol federasyonuna serzenişte bulunmak istiyorum. Bir karar alındı oynatacaksın veya oynatmayacaksın bence çok geç kaldılar. Kaldı ki, bazı takımlar toplandı, bazı takımlar kamplara gittiler ve siz hala bir netice alamadınız, bir sonuç belirleyemediniz. Buda takımlar adına bence üzücü bir durum. Kampa gitmiş, bir sürü yatırım yapmış takımlar var. Siz bir anda iptal ederseniz onlar dönecekler. Kaldı ki emsal var oynanan ligler var. İtalya, Almanya, İspanya, İngiltere ligleri oynanıyor. Bunlar vaka olarak bizden çok üst sıralarda olan ülkeler. Onlar başladılar, biz niye başlamayalım. Ben şahsen oynanmasından yanayım ve buradan federasyona seslenmek istiyorum; bir an önce nihai kararı alsınlar ve insanları bilgilendirsinler. Sürüncemede bırakmasınlar bir belirsizlik ortamı olmasın bu çok kötü bir şey. Yatırım yapan bir sürü takım var, ligi neye göre tescil edeceksiniz ya da oynatmayacaksınız yatırım yapan para harcayan takımların hakkını elinden almış olursunuz. Düşme hattındaki takımların küme düşmeme hakkını elinden alıp, küme düşürürseniz bu defa bunlara bir hak doğacak. Bir çok takım federasyonu mahkemeye verecek içinden çıkılamayan büyük sıkıntılar doğacak. Bence en doğru karar oynanması. Tabii ki insan sağlığı ön planda bizim için ama ülke geneline bakıldığında testlerden geçen ve kontrol edilen bir oyuncu grubuyuz" dedi."Futbolcularda bir çaresizlik söz konusu"Tarsus İdman Yurdu takımı kaptanı Nurullah Kaya, federasyonun bir an önce kararını vermesini istedi. Kaya, "Federasyon bizlerle alakalı alt liglerle ilgili bir açıklama yapmadıklarından dolayı mağdur durumdayız. Ne yapmamız gerektiği antrenman yapıp yapmamız gerektiği konusunda henüz net bir açıklama yok. Ligler tescil mi olacak belirli bir sistem mi oluşturacaklar bilmediğimizden dolayı alt ligdeki futbolcu arkadaşlarımızla bir mağduriyet yaşıyoruz. Ben de Ergün hocam gibi federasyonun en kısa zamanda bir karar verip bize deklare etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizler takım oyuncuları olarak uzun zamandır maddi zorluklar yaşıyoruz ve bu sene bu zorlukları çok farklı yaşıyoruz. Çok uzun bir süreç oldu, futbolcular ve kulüp personeli olarak çok mağdur durumdayız. Futbolcularda bir çaresizlik söz konusu, bir an önce somut bir şeyler yapılması gerekiyor. Antrenman konusunda federasyonun belirsizliği anlamında futbolcular olarak maddi anlamda yaşadığımız krizden kaynaklı olarak bunun çözülmesi adına inşallah yönetim en kısa zamanda bizi tatmin edici, personelimizi tatmin edici somut çözümlerle bize gelirler. Biz de hala şansımız olan play-off'lara kalıp Tarsus İdman Yurdu'nun hiç yaşamadığı bir üst lige çıkmak istiyoruz. Biz bunu yaparken sadece kendimizi değil bu kulübünde geleceğini düşünerek hareket ediyoruz" şeklinde konuştu. - MERSİN