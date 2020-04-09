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Ergün Penbe kapı kapı dolaşarak gıda ve hijyen paketi dağıttı

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu'nun teknik direktörü Ergün Penbe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evinden çıkamayan ihtiyaç sahiplerine gıda ve hijyen paketi götürdü.

09.04.2020 14:14 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:46
Ergün Penbe kapı kapı dolaşarak gıda ve hijyen paketi dağıttı
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu'nun teknik direktörü Ergün Penbe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evinden çıkamayan ihtiyaç sahiplerine gıda ve hijyen paketi götürdü.
Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın da yer aldığı programda evlerinde kalan vatandaşlara kuru gıda, taş sebze, ekmek ve dezenfektan dağıtımı yapıldı.
Dağıtıma katılan eski milli oyuncu Penbe, hem vatandaşlarla sohbet etti hem de paketlerini teslim etti.
Karşılarında eski Galatasaraylı Penbe'yi görünce şaşkınlık yaşayan vatandaşlar, ziyaretten dolayı teşekkür etti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Penbe, "Başımıza musallat olan bu virüs, evde kalmayla etkisini kaybediyor. Yan yana gelmemeye dikkat edelim, biraz daha duyarlı olursak artan bu vakayı önleyebiliriz." ifadesini kullandı.
Penbe çalışmada yer almaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, "Biz de kampanyada bir katkımız olsun diye geldik. Mahalle mahalle dolaşıp insanların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." mesajı verdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Ergün Penbe, Tarsus, Güncel
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