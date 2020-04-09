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Ergün Penbe kapı kapı dolaşarak gıda ve hijyen paketi dağıttı

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın da yer aldığı programda evlerinde kalan vatandaşlara kuru gıda, taş sebze, ekmek ve dezenfektan dağıtımı yapıldı.

09.04.2020 17:01 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:07
Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın da yer aldığı programda evlerinde kalan vatandaşlara kuru gıda, taş sebze, ekmek ve dezenfektan dağıtımı yapıldı.
Dağıtıma katılan eski milli oyuncu Penbe, hem vatandaşlarla sohbet etti hem de paketlerini teslim etti.
Karşılarında eski Galatasaraylı Penbe'yi görünce şaşkınlık yaşayan vatandaşlar, ziyaretten dolayı teşekkür etti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Penbe, "Başımıza musallat olan bu virüs, evde kalmayla etkisini kaybediyor. Yan yana gelmemeye dikkat edelim, biraz daha duyarlı olursak artan bu vakayı önleyebiliriz." ifadesini kullandı.
Penbe çalışmada yer almaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, "Biz de kampanyada bir katkımız olsun diye geldik. Mahalle mahalle dolaşıp insanların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." mesajı verdi. Ergün Penbe kapı kapı dolaşarak gıda ve hijyen paketi dağıttı

Kaynak: AA

Etiketler: Haluk Bozdoğan, Tarsus, Güncel
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