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Erhan Çelik, Doktor Özlem Gültekin dünyaevine girdi

İletişim ve medya dünyasının önemli isimlerinden Erhan Çelik dünyaevine girdi. Hayatını Doktor Özlem Gültekin ile birleştiren Erhan Çelik'in bu sürpriz evliliği sevenlerini mutlu etti.

13.10.2019 18:48

Ünlü sunucu Erhan Çelik, Doktor Özlem Gültekin ile dünyaevine girdi. Çelik ve Gültekin çifti mutlu anlarını Instagram hesaplarından yayınladı.

INSTAGRAM'DAN DUYURDU

Haberi kendisine ait Instagram sayfasından duyuran Erhan Çelik'e kısa sürede tebrik mesajları yağdı. Çelik fotoğraflara, "Evet, bin kere evet, yüz bin kere evet." notunu ekledi. Mesleğinde başarılı bir hekim olarak televizyon dünyasında da tanınan Doktor Özlem Gültekin de evlilik haberini çiçeği burnunda eşi ile aynı sözlerle kendisine ait Instagram hesabından duyurdu.

TANINAN BİR AŞİRET AİLESİNİN KIZI

İzmir'de sade bir törenle dünyaevine giren çiftin nikahında aileleri hazır bulundu. Mardin'in tanınan aşiretlerinden Gültekin ailesinin kızı olan gelin, mesleğini İzmir ve İstanbul'da icra ediyor. Bünyesinde bir çok uluslararası holdingi bulunduran Thmany Ajans'ın başkanlığını yürüten Erhan Çelik aynı zamanda CNR Uluslararası Fuarcılık Holding'in İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor.

Erhan Çelik, Doktor Özlem Gültekin dünyaevine girdi

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