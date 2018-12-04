Erhan Hoca Tekerlekli Sandalyede Maç Yönetti

Erman Toroğlu'nun menisküs ameliyatı olduğu için tekerlekli sandalyede hakemlik yaptığı gösteri maçının devre arasında ise Tuğba Yurt mini konser verdi.

Kağıthane Vip Halı Saha'da gerçekleşen organizasyonda 3 Aralık "Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla gerçekleşen ve farkındalıkyaratmak amacıyla düzenlenen futbol maçına ünlü sanatçılar ve ünlü futbolculardan oluşan karma takımlar katıldılar. Organizasyonun geliri ise Engelsiz Yaşam Vakfı ve HDI Sigorta'nın engelli bireyler, gaziler ve şehit ailelerini kapsayan "Engelsiz Sigorta" projesine aktarıldı. Deray Yurdakul'un sunuculuğunu yaptığı organizasyonda Survivor yarışmacısı Burçak Tuncer'in yeşil saha röportajlarını yaparken maçın spikerliğini TRT'den Hünkar Mutlu, yorumculuğunu ise A Spor Alp Pehlivan yaptı.

Organizasyona aralarında Salih Güney, Doğukan Manço, Can Nergis, İsmail Baki, Ceyhun Fersoy, Ruhi Sarı, Kemal Uçar, Abdullah Bulut, Çağlayan Topaloğlu, Atılgan Gümüş, Survivor yarışmacısı Erdi, Tayyar Işıksaçan, Kasım Aksoy ile ünlü eski milli futbolculardan Ergün Penbe, Rüştü Reçber, Semih Şentürk, Tuncay Şanlı, Tümer Metin, Volkan Aslan, Ahmet Dursun, Hamit Altıntop, Hasan Kabze ve Pendik Spor Ampute futbol takımı oyuncularından Fuseini İddi, Haydar Tursunboev ve Deniz Kılıç katıldılar.

Erman Hoca tekerlekli sandalyede hakemlik yaptı…

Geçirdiği menisküs ameliyatı sonrası evinde yatan ünlü hakem Erman Toroğlu ise engelliler için hasta yatağından kalkıp hakemlik yapmak üzere organizasyona katıldı. Maçta yürüyemediği için tekerlekli sandalye üzerinde oturarak hakemlik yapan Toroğlu "Bugün bir kez daha anladım ki engelli kardeşlerimin işi çok zormuş. Hapimiz birer engelli adayıyız onlara her zaman yardımcı olup sorunlarını ortadan kaldırmamız lazım" dedi. Erman hoca sık sık maç sırasında kritik pozisyonlar için "Var" sistemine espriyle karışık gitmek zorunda kaldı.

Maçın devre arasında ünlü sanatçı Tuğba Yurt mini bir konser verirken, engelli çocuklardan oluşan Bremen Mızıkacıları Perküsyon Grubu'da performansları ile alkış aldılar.

Ornganizasyona emeği geçenlere Engelsiz Yaşam Vakfı Başkanı Atilla Kaplakarslan ve yönetim kurulu üyeleri tarafından plaketleri verilirken destek olan kuruluşlar arasında,Türk Kızılayı, Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği, Vip Halı Saha, Mercan Promosyon, Adem & Havva Sağlık Grubu, City Ambulans, Ufkun Medya, By Aytaç Technical Prodctİon, Mesh Stick Tea, Ekler İstanbul ve Çetinler Gıda yer aldılar.