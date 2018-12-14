Erhan Nacar'dan Youtube Fenomenine Tepki

14 Aralık 2018 Cuma 10:24



14 Aralık 2018 Cuma 10:24

Çocukları Sosyal Medyanın Zararlarından, Şiddet ve Tacizden Koruma Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Erhan Nacar, geçtiğimiz günlerde 'En İyi Youtuber' ödülünü alan Orkun Işıtmak'a Gezi Parkı eylemlerinin yapıldığı dönemde paylaştığı videolardan dolayı tepki gösterdi.Çocukları Sosyal Medyanın Zararlarından, Şiddet ve Tacizden Koruma Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine gelen ihbarlar üzerine harekete geçen Dernek Başkanı Erhan Nacar, Youtube fenomeni Orkun Işıtmak'ın 2013 yılında paylaştığı bir video ile ilgili şikayetleri değerlendirmek için çalıştıklarını belirterek, "Geçtiğimiz günlerde 'En İyi Youtuber' ödülünü alan Işıtmak'ın Gezi Parkı eylemlerinin yapıldığı dönemde paylaşmış olduğu videolar izleyenleri hayrete düşürdü. Konuyla ilgili çekmiş olduğu video görüntülerde devletimizin polislerine ve çalışanlarına bulunmuş olduğu usulsüz ithamlar bu ödülü hak etmediği ve gereğinin yapılması gerektiğinin en büyük göstergesidir. 2013 yılında 'O polisleri gaza boğun, o polisler yaşamasın' ithamlarının bulunduğu video hala sosyal medya platformlarında yer almaktadır" dedi.Nacar, sosyal medya fenomenleri ve Youtuber olarak adlandırılan şahısların geçmişte ve gelecekteki yapacağı bütün yayınlarla ilgili gerekli düzenlenmelerin yapılmasını hedeflediklerini belirterek, "Vatanımıza ve milletimize faydalı, eğitici ve öğretici yayınların yapılması, bu konularla ilgili söylemlerin özendirilmesini ve bütün bunların olumlu geri dönüşleri sonrasında ancak ödüne layık görülmeleri beklenmektedir. Daha önce yine Youtube fenomeni olan Enes Batur'a verilen ödül de yapılan tespitler sonrasında geri alınmıştı. Şimdi aynı uygulamanın Orkun Işıtmak için de yapıldığını görmek istiyoruz. Çünkü devletimizin polisine ve çalışanlarına hakarette bulunan bir kişinin bu ödüle layık görülmesini doğru bulmuyoruz. Konuyla alakalı derneğimize gelen şikayet ve ihbarlar sonucu bizler de gerekli çalışmaları başlatıp, bununla ilgili video kayıtlarına ulaşarak harekete geçtik. Vatandaşlarımızın da bu şekilde şikayetleriyle ilgili BİMER, Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Bilişim Suçları gibi bizi doğru yönlendirecek ve hedefimize ulaştıracak bütün kurum ve kuruluşlara gerekli şikayetleri yönlendirdik. Orkun Işıtmak'ın yaptığı açıklamalar neticesinde şahsına verilmiş olan ödülün elinden alınması, bu ödüle layık olmadığı kanaatindeyiz. Bu ödüle devletimizin refahı ve huzuru için gece gündüz emek verip, gerekirse canından bile vazgeçecek olan polislerimizin layık olduğunu, bununla ilgili gerekli uygulamayı da ödül töreni koordinatörlerinin gereğini yapacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.Nacar, adı geçen Youtube fenomeni Orkun Işıtmak'ın argo kelimeler ve küfür içeren videolarının halen daha Youtube platformu içerisinde karşılarına çıktığını, videoların Youtube üzerinden silinmesi ihtimaline karşı derneğin konuyla ilgili arşiv oluşturduğunu, gerek görüldüğü taktirde hukuksal sürecin de başlamasıyla istenilen kurumlara ulaştırılacağını bildirdi. - ANKARA