26 Şubat 2019, 11:21
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Erhan Özbek, Dumlupınar Ziraat Odası Başkanı Oldu

Erhan Özbek, Dumlupınar Ziraat Odası Başkanı Oldu

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Ziraat Odası Başkanı seçiml gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Ziraat Odası Başkanı seçiml gerçekleştirildi.

Ziraat Odası binasında gerçekleştirilen seçimlere Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, İlçe Emniyet Amirimiz İbrahim Kurt ve Kütahya Zİraat Odası Başkanı Ömer Demirtaş, HAYKOOP Bölge Başkanı Yusuf Çalışkan ve esnaflar katıldı.

HAYKOOP Bölge Başkanı Yusuf Çalışkan'ın Divan Başkanlığı yaptığı başkanlık seçiminde ilçe esnaflarından Erhan Özbek Ziraat Odası Başkanı seçildi. - KÜTAHYA Kütahya, Dumlupınar, Yenikadinda Gösterme, Yaşam
Kaynak: İHA