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ERİAD'dan Başkan Kurt'a teşekkür

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Rumeli Sanayici ve İş Adamları Derneği (ERİAD) ile bir araya geldi.

19.09.2019 16:00ERİAD'dan Başkan Kurt'a teşekkür
Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Rumeli Sanayici ve İş Adamları Derneği (ERİAD) ile bir araya geldi.

Başkan Kurt'un makamında gerçekleştirilen ziyarete ERİAD Başkanı İbrahim Durgut ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Ekonomik ve bölgesel gelişime daha etkin biçimde katkı yapmak amacıyla ERİAD'ı kurduklarını söyleyen Durgut, Başkan Kurt'a dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi. Odunpazarı Belediyesi'nin ERİAD'a her zaman destek olduğunu ifade eden Durgut, Odunpazarı Belediyesi ile her zaman ortak işbirliğine hazır olduklarını ifade etti.

ERİAD Başkanı İbrahim Durgut ve yönetim kurulu üyelerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi olarak sivil toplum örgütleri ve derneklerle her zaman işbirliğine hazır olduklarını ifade etti. Başkan Kurt, ERİAD'a çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaret sonunda ERİAD Başkanı İbrahim Durgut, Başkan Kurt'a ERİAD'a verdiği desteklerden dolayı plaket takdim etti. - ESKİŞEHİR

İbrahim Durgut, Odunpazarı, Eskişehir, Yaşam

Kaynak: İHA

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