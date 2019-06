Eric Radford: "Bedeninle barışık olmak"

Bu yazı, Kanada Olimpik Takımı'nın resmi internet sitesinde 21 Haziran 2019 tarihinde yayımlanmış "Becoming comfortable in your own skin by Eric Radford" isimli makalenin çevirisidir.















Eric Radford, katıldığı iki olimpiyatta üç madalya kazanmış bir buz pateni sporcusu. PyeongChang 2018 Kış Olimpiyatları’nda takım klasmanında altın, çiftler klasmanında ise bronz madalya kazanmıştır. Emekli olmasının ardından Mart ayında Uluslararası Buz Pateni Federasyonu (ISU) Sporcular Komitesi’ne seçilen Radford, Temmuz ayında nişanlısı Luis Fenero ile evlenmeye hazırlanıyor. Eric aynı zamanda Kanada Olimpik Takımı’nın okullarda ve spor alanlarında LGBTQ+ farkındalığının artması için kurduğu #OneTeam girişiminin de elçisi konumunda.







Gerçek Anlamda Kendin Olabilmek Ne Demek?





Sanırım bazı insanlar, hissettikleri veya değiştiremeyeceklerini bildikleri şeylere göre kendilerini tanımlıyor; tercih ettikleri, güldükleri veya ilgi duydukları şeyler gibi.



Yaş aldıkça ve tecrübelendikçe, kendimi kim olduğum konusunda daha fazla şey öğrenirken buluyorum.



Yeni bir tecrübe, daha önce hiç aklımdan geçmeyen ve beklemediğim bir şeyi aslında gerçekten sevdiğimi bana öğretti.



Red Lake/Ontario’nun küçük bir maden bölgesinde çocukluk yıllarımı geçirirken, aslında kim olduğuma dair net fikrimin olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim.



Ama kesinlikle kim olmak istediğime dair bir hayalim vardı.



Televizyon karşısında artistik buz pateni yapanları izlediğimde adeta bir uçma hissine kapıldım ve olimpik ruh henüz o yaşta içimde anlam veremediğim bir ateş yaktı.



Zamanı hızla 25 yıl ileri sardığımızda bugün üç olimpiyat madalyasına sahibim. Kariyerim boyunca elde ettiğim başarılar, gösterdiğim güç ve kararlılık, ama hepsinden öte bu yolculukta edindiğim arkadaşlar için hayata minnet duyuyorum.



Ancak geri dönüp baktığımda şimdiye kadar öğrendiğim en önemli şeyler, kim olduğuma dair edindiğim farkındalıklar oldu.



Oldukça yarışmacı, analitik düşünebilen ve empati kurabilen biriyim.



Başkalarına nazik davranmak beni güçlendirir. Başarısız olma ve insanları hayal kırıklığına uğratmanın korkusunu derinden hissediyorum. Bazen kendimizle ilgili kabul etmek istemediğimiz şeylerin farkına varabiliyoruz.



Gay olabileceğimi hissetmeye başladığım anda, bununla savaşabilmek için elimden gelen her şeyi yaptım.



Hissettiğim bu duyguya asla teslim olmayacağıma dair kendime söz verdim.



Tabii ki bu hislerden kurtulmam asla mümkün olmadı. Ailemin ve arkadaşlarımın desteğiyle en sonunda cinsel kimliğimi ve benliğimi kabullendim.



Bu kabullenmeyle birlikte gelen özgürlük, rahatlık ve güven duygusu, daha sonra buzun üstündeyken yaşadığım hislere karıştı.



Buz patenindeki partnerim ve ben yarışmalarda farklı bir tutum ve öz güvenle, insanların bizim hakkımızda ne düşündüğünü daha az önemseyerek yapabileceğimizin en iyisini yapmaya odaklandık.



Bu düşünce tarzı bizi, yenilgi yüzü görmediğimiz bir sezona ve dünya şampiyonluğu unvanına taşıdı. Şampiyonluğu kazanma hissi muhteşemdi, ancak bu zafer duygusu kısa sürdü.



Kendi bedenimle barışık olmak, her gün yaşadığım bir tatmin duygusu. Düşünüyorum da, sadece kendin olabilmek ve insanların senin hakkında ne düşüneceğini umursamamaktan daha güzel bir his olabilir mi?



Hangi cinsel yönelimlerin, ırkların, hatta dinlerin sporla alakalı olabileceğini sorgulayanlar mevcut.



Bir atletin gay olup olmamasının ne gibi bir önemi olabilir? Olimpiyatlarda buzun üstünde müziğin başlamasını beklerken gay olduğum aklıma gelmiyor.



Sporun farklı geçmişlere sahip insanları nasıl birleştirdiğini ve olimpik hareketin de bu durumun en somut ve parlayan örneği olduğunu anladığım an, “kendim olma”ya dair tüm korku ve endişelerim yok oldu.



Gençlerin yalnızca başarılarımızı değil farklılıklarımızı da yüceltmeleri adına ilham kaynağı olabilmek için, benden önce engelleri yıkmış ve bu yolun öncüsü olmuş LGBTQ+ atletleri arasına kendi hikâyemi ekledim.



Derin bir nefes alın, anın keyfini çıkarın ve kim olduğunuza inandığımızı bilin.





Çeviri: Kemal AKDOĞAN