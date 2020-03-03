Erickson, Kompozit Ana Rotor Kanatları FAA tarafından onaylandı

Dünya çapında önde gelen hizmet uçağı operatörü, bakımcısı ve üreticilerinden Erickson Incorporated, sonraki nesil Kompozit Ana Rotor Kanatları'nın FAA tarafından onaylandığını duyurdu.



Dünya çapında önde gelen hizmet uçağı operatörü, bakımcısı ve üreticilerinden Erickson Incorporated, sonraki nesil Kompozit Ana Rotor Kanatları'nın FAA tarafından onaylandığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, kanat üretiminin yakından kontrol edilebilmesini sağlamak üzere şirket, 2015 yılında sıfırdan kompozit üretim tesisi inşa etti. Şirket mühendisleri ve ortakları tarafından yüzlerce saat süren tasarım, test ve analizin ardından yeni kompozit ana döner kanatlar, yorulma testi devam ettikçe artacak başlangıç ömrüyle birlikte S-64E için FAA tarafından onaylandı. CH-54A belgelendirmesinin önümüzdeki haftalarda hızlı bir şekilde gerçekleşeceği öngörülmekte olup S-64F ve CH-54B belgelendirmesi ise bu yaz yapılacak.



Konu hakkında açıklama yapan şirketin CEO'su Doug Kitani, "CMRB programı, S-64 Air Crane helikopter ve mevcut filomuzun modernizasyonuna ilişkin yenilik ve sonraki nesil programlara olan taahhüdümüzü göstermektedir. OEM sağlayıcısı ve hava operatörü olarak şirket, müşterilerimizin daha uzun, daha güvenli ve en iyi fiyatlarla uçmasını sağlayacak yeni ve güvenilir çözümler bulmaya devam ediyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA