Ericsson'da atama

Ericsson Lucky La Riccia'yı Ortadoğu ve Afrika Dijital Servisler Başkanı olarak atadı

La Riccia Türkiye'nin de dahil olduğu Ortadoğu ve Afrika pazarında, Dijital Dönüşüm ve Bulut Sistemlerinde ticari büyüme ve yeni pazar fırsatlarının yaratılmasından sorumlu olacak. Profesyonel kariyerine 2004 yılında Ericsson'da başlayan La Riccia, Asya Pasifik ve Hindistan'da dijital servisler bünyesinde operasyon destek sistemi (OSS), iş destek sistemleri (BSS), servis katmanı ve multimedya gibi birçok farklı alanda liderlik yaptı. La Riccia kompleks teknolojiler, ticari dönüşüm programları ve telekom operatör çözümlerinin farklı kıtalarda sanallaştırma süreçlerinde yoğun bir deneyime sahip.

Ericsson Ortadoğu ve Afrika Başkanı Rafiah İbrahim La Riccia'nın atanmasıyla ilgili olarak; "Lucky'yi bölgenin liderlik ekibinde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Lucky ve ekibi müşterilerimizin dijitalleşme yolculuklarını destekleyerek bağlantısallığın tüm katma değerini ortaya koyacaklar" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler