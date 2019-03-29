Eriğin Kilosu 500 Liradan 150 Liraya Düştü

Kahramanmaraş'ta sezon başında marketlerde 500 liradan satılan eriğin kilosu 150 liraya düştü.

Manavlarda ve marketlerde kilosu 150 liradan satışa sunulan erik, kiloyla alıcısı olmadığı için içinde yaklaşık 10 adet bulunan 100 gramlık paketler halinde satılıyor. Fiyatların düşmesiyle birlikte 15 liradan satılan paketlere de rağbet arttı. Eriğin tanesi şuan 1,5 TL'ye denk geliyor.

"FİYATLARIN DAHA DA DÜŞMESİNİ BEKLİYORUZ"

Piyasaya ilk çıktığında eriğin kilosunun 500 liradan satışa sunulduğunu belirten market işletmecisi Seyfettin Nacar, "Vatandaşlar ilk başta yüksek fiyata tepki gösteriyordu. Ancak şu anda eriğin kilosu düşme eğilimine geçti. Geçtiğimiz hafta 250 liradan satıyorduk. Bugün 150 liraya düştü. Üretimin artmasıyla birlikte fiyatların daha da düşmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA