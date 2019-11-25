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Erik ağacı çiçek açtı, sonra meyve verdi

Bursa'nın İnegöl İlçesinde meyvecilikle uğraşan Halil Akdeniz'e ait erik ağacı kış öncesi meyve verdi.

25.11.2019 17:19 | Son Güncelleme: 25.11.2019 17:25Erik ağacı çiçek açtı, sonra meyve verdi
'nın İlçesinde meyvecilikle uğraşan Halil 'e ait erik ağacı kış öncesi meyve verdi.

Küçükyenici Mahallesinde Halil Akdeniz'e ait meyve bahçesindeki erik ağacı kasım ayında meyve verdi. İlk önce ağacının çiçek açmasına şahit olan Akdeniz, bunu normal karşılaşırken, bir kaç gün sonra çiçek açan ağacın meyve verdiği gördüğünde ise şaşıp kaldı. Halil Akdeniz, "Bu çiçeklerin döküleceğini düşünüyordum. Ancak ağacın bir de meyve vermesiyle şaşkınlığım daha da arttı. Bunu bazı kişilere söylediğimde inanmadılar. Ama görüyorsunuz erik ağacımız meyve verdi. Bu mevsimde bunu görmek, hele eriği bulmak çok zor. Duyup da gelip alanlar oluyor. Biz de olduğu kadar vatandaşa veriyoruz. Kendimi bildim bile bu işlerle uğraşıyorum, ilk kez böyle birşey karşılaştım. Bunun sebebi de havaların sıcak gitmesi. Ancak havalar artık yavaş yavaş soğumaya başladı" dedi. - BURSA

Akdeniz, İnegöl, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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