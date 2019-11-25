Haberler » Ekonomi » Erik ağacı çiçek açtı, sonra meyve verdi - Ekonomi

Erik ağacı çiçek açtı, sonra meyve verdi

Erik ağacı çiçek açtı, sonra meyve verdiBURSA - Bursa'nın İnegöl İlçesinde meyvecilikle uğraşan Halil Akdeniz'e ait erik ağacı kış öncesi meyve verdi.

25.11.2019 19:21 | Son Güncelleme: 25.11.2019 19:22
Erik ağacı çiçek açtı, sonra meyve verdi
BURSA - 'nın İlçesinde meyvecilikle uğraşan Halil 'e ait erik ağacı kış öncesi meyve verdi.
Küçükyenici Mahallesinde Halil Akdeniz'e ait meyve bahçesindeki erik ağacı kasım ayında meyve verdi. İlk önce ağacının çiçek açmasına şahit olan Akdeniz, bunu normal karşılaşırken, bir kaç gün sonra çiçek açan ağacın meyve verdiği gördüğünde ise şaşıp kaldı. Halil Akdeniz, "Bu çiçeklerin döküleceğini düşünüyordum. Ancak ağacın bir de meyve vermesiyle şaşkınlığım daha da arttı. Bunu bazı kişilere söylediğimde inanmadılar. Ama görüyorsunuz erik ağacımız meyve verdi. Bu mevsimde bunu görmek, hele eriği bulmak çok zor. Duyup da gelip alanlar oluyor. Biz de olduğu kadar vatandaşa veriyoruz. Kendimi bildim bile bu işlerle uğraşıyorum, ilk kez böyle birşey karşılaştım. Bunun sebebi de havaların sıcak gitmesi. Ancak havalar artık yavaş yavaş soğumaya başladı" dedi.
Erik ağacı çiçek açtı, sonra meyve verdi

Akdeniz, İnegöl, Bursa, Ekonomi

Kaynak: İHA


Son Dakika Ekonomi Haberleri
20:34 Konya Valisi'nin oturuşunu beğenmediği muhabir konuştu: Makamına giderek özür diledik
20:00 Bahçeşehir Üniversitesinin iletişim platformu projesi Londra'da ödül aldı
19:21 Erik ağacı çiçek açtı, sonra meyve verdi
18:42 Son dakika: Motorinin litre fiyatında 8 kuruş indirime gidilecek
18:40 Borsada en çok değer kazanan hisseler
18:40 Borsada en çok değer kaybeden hisseler
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
14:35 "Oturuşunu düzelt" diyen Vali'nin bacak bacak üstüne attığı fotoğraf olay oldu
13:57 Yıldız futbolcular, kadına şiddete tepki için yanaklarında kırmızı boya ile maça çıktı
11:10 Tüketiciler Birliği'nden taksitli alışverişlerde "tek senet" uyarısı
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
25.11.2019 20:51:35