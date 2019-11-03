Erik ağacı, ekim sonunda çiçek açtı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, ekim ayında sıcak havanın etkisiyle bir erik ağacının çiçek açması şaşkınlık yarattı.

Fethiye'de hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, günün en yüksek sıcaklığı 26 derece ölçüldü. Kayaköy Mahallesi'nde bulunan bir restoranın işletmecisi evli ve 1 çocuk babası 41 yaşındaki İlker Koca, işyerinin bahçesindeki ağaçlarla ilgilendiği sırada, bir erik ağacının çiçek açtığını fark etti. Normal zamanda mayıs ayında çiçek açan ağacın, ekim ayının son günlerinde çiçek açması karşısında şaşkınlık yaşadı. Fethiye'de sıcak bir hafta geçirdiklerini belirten İlker Koca, İlkbaharda bile çiçek açmazken, erik ağacının ekim ayında çiçek açması bizleri çok şaşırttı. Daha önce karşılaşmadığımız bir manzara dedi. Ağacı görerek fotoğraf çektiren mahalle sakini Fatma Kafadar (27), 10 yıldır burada yaşadığını ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını belirterek, Fethiye'mizde sıcak bir hava var. İnsanlar hala denize girebiliyor. O yüzdendir diye düşünüyorum dedi. Ziraat Mühendisi Gürbüz Akan ise Erik ağaçları ilkbaharda çiçek açar. Bundan sonra meyvesini verir. Fethiye sıcak bir bölge. Her mevsim güneş oluyor. Zaman zaman bu şekilde ağaçlar, zamansız çiçek açabilir. Bu bölge için bu çok anormal bir durum olmadığını düşünüyorum ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA