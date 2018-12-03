Erik Ağacı Kışın Meyve Verdi

03 Aralık 2018 Pazartesi 16:52



03 Aralık 2018 Pazartesi 16:52

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, bir erik ağacının kasım ayının dördüncü haftasında çiçek açıp meyve vermesi görenleri hayrete düşürdü.Hava sıcaklığının 20 dereceyi gösterdiği ilçede, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bulunan oto yıkamacısının bahçesindeki erik ağacı meyve aralığın ilk haftasında meyve verdi. Ağaçta meyve olduğunu gören bazı vatandaşlar da cep telefonlarıyla eriğin fotoğrafını çekerken, ilk kez erik ağacının meyve veridini söylediler.Oto yıkama sahibi Adem Sağır, geçen yıllarda ağacın erken meyve vermediğini belirterek; "İlk kez bu aylarda bir ağaç meyve verdi. İlçede Aralık'ta hava daha soğuk oluyordu. Bu sene havalar çok sıcak gidiyor. Ağacın da bundan dolayı erken meyve verdiğini düşünüyoruz" dedi.Mahallede yaşayan 88 yaşındaki Mehmet Kadri Tanır ise ilerleyen yaşına rağmen ilk kez Aralık'ta eriğin meyve verdiğini gördüğünü kaydetti. Tanır, ilk kez bu zamanda erik gördüğünü, geçmiş yıllarda bu vakitlerde her yerde don görüldüğünü dile getirdi. - MUĞLA