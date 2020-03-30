Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Erik dalı' oynayarak sağlık çalışanlarına 'destek' verdiler, sosyal mesafeyi unuttular

Antalya'da bir grup vatandaş, korona virüsü vak'alarında canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarına evlerinden destek vermek yerine araçlarından açtığı son ses müzikle sokak ortasında oynayarak destek verdi.

30.03.2020 17:05 | Son Güncelleme: 30.03.2020 17:06
Antalya 'da bir grup vatandaş, korona virüsü vak'alarında canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarına evlerinden destek vermek yerine araçlarından açtığı son ses müzikle sokak ortasında oynayarak destek verdi. Sosyal mesafelerini zaman zaman korumadığı gözlenen grubun görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.
Korona virüs vak'alarında canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarına yönelik Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başlattığı destek çağrısı, tüm Türkiye'de olduğu gibi Antalya'da da devam ediyor. Her akşam saatler 21.00'ı gösterdiğinde vatandaşlar evlerinin balkon ve pencerelerine çıkarak sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verirken, dün akşam Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde çekilen ilginç görüntü sosyal medyada paylaşıldı. Hurma Mahallesinde çekildiği belirtilen görüntülerde, 10'a yakın vatandaş sağlık çalışanlarına destek vermek için minibüsten son ses müzik açtı, ardından oynamaya başladı. 'Erik dalı' müziği eşliğinde oynayan grubun, sosyal mesafe yakınlığını zaman zaman korumadığı gözlendi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülere kullanıcılardan da " Yapmayın" uyarısı geldi.
(Suat Metin/İHA)
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Erik dalı’ oynayarak sağlık çalışanlarına ’destek’ verdiler, sosyal mesafeyi unuttular

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya, Güncel

Haberin Videosu :

Erik dalı' oynayarak sağlık çalışanlarına 'destek' verdiler, sosyal mesafeyi unuttular
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Erik dalı' oynayarak sağlık çalışanlarına 'destek' verdiler, sosyal mesafeyi unuttular - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Açılışı öne alınan dev hastane, koronavirüs hastalarına hizmet verecek Haberler
Açılışı öne alınan dev hastane, koronavirüs hastalarına hizmet verecek
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: 1 yıldan önce bitmesi kolay değil Haberler
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: 1 yıldan önce bitmesi kolay değil
Virüsün vurduğu Avrupa ülkesinde Çinli kadının metroda panolara tükürmesi infial yarattı Haberler
Virüsün vurduğu Avrupa ülkesinde Çinli kadının metroda panolara tükürmesi infial yarattı
Morglar doldu! New York’ta koronadan ölenler mobil morglara taşındı Haberler
Morglar doldu! New York'ta koronadan ölenler mobil morglara taşındı
Koronanın yayıldığı İspanya’da 12 bin 298 sağlıkçı virüse yakalandı Haberler
Koronanın yayıldığı İspanya'da 12 bin 298 sağlıkçı virüse yakalandı
Koronavirüsteki ’süper yayıcı’ tehlikesi! 600 kişiye bulaştırabilir Haberler
Koronavirüsteki 'süper yayıcı' tehlikesi! 600 kişiye bulaştırabilir
İstanbul’da koronavirüs sebebiyle deniz otobüsü seferleri durduruldu Haberler
İstanbul'da koronavirüs sebebiyle deniz otobüsü seferleri durduruldu
Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geldi Haberler
Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geldi

Son Dakika Güncel Haberleri

18:18: Başkan Kartoğlu'ndan dijital okuma çağrısı - Haber 18:18: sahibinden.com'dan koronavirüsle mücadele kapsamında 2 milyon liralık bağış - Haber 18:16: Koronavirüs tedbirleri - Haber 18:16: Bahçeli: Kovid-19'u yeneceğiz - Haber 18:16: İlkokul öğrencilerinden sosyal medyada 'evde kal' çağrısı - Haber 17:50: Açılışı öne alınan Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs hastalarına da hizmet verecek - Haber 17:27: Demet Akalın'ndan Çin'de vahşi hayvan pazarlarının yeniden açılmasına küfürlü tepki - Magazin 17:01: Koronavirüs salgınındaki 'süper yayıcı' tehlikesi! Virüsü 600 kişiye bulaştırabilir - Haber 16:38: Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Koronavirüs mutasyona uğramazsa, vakaların 1 yıldan önce bitmesi kolay değil - Haber 16:28: Koronavirüsün hızla yayıldığı İspanya'da Çinli kadının metroda panolara tükürmesi infial yarattı - Haber 16:22: Fahrettin Altun'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması: Vatandaşların hürriyetinin kısıtlanmasına taraftar değiliz - Haber