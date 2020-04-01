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'Erik dalı' türküsünü koronavirüs için uyarladılar

BURDUR'un Altınyayla ilçesine ait olan ve dillerden düşmeyen 'Erik dalı' türküsünün müziği, tüm dünyada etkili olan koronavirüse yeni yazılan sözlerle uyarlandı.

01.04.2020 10:45 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:45
'Erik dalı' türküsünü koronavirüs için uyarladılar

BURDUR'un Altınyayla ilçesine ait olan ve dillerden düşmeyen 'Erik dalı' türküsünün müziği, tüm dünyada etkili olan koronavirüse yeni yazılan sözlerle uyarlandı. TRT kabak kemane sanatçısı Uğur Önür ile yerel sanatçıların seslendirdiği şarkı, sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan 'evde kal' kampanyasına destek olmak için Erik dalı türküsü, 'Evde kal Türkiye, evde kal Burdur ' sloganıyla Burdur Belediyesi tarafından koronavirüs salgınına uyarlanarak, klip haline getirildi. Sözlerini yerel sanatçı Nurcan Altınok ve kızı Gülce Altınok'un yazdığı ' Koronavirüs türküsü' klibinin yönetmenliğini Hüseyin Coşkun yaptı.

Nurcan Altınok'un yanı sıra TRT kabak kemane sanatçısı Uğur Önür ile yerel sanatçılar Mehmet Sak, Süleyman Önoğlu, Hüseyin Coşkun, Mehmet Akpınar, Volkan Alanya, Gazi Şengül, Deniz Akpınar ve Yasin İpek'in yer aldığı klip sosyal medyada kısa sürede paylaşım rekoru kırdı.

Diğer yandan, TRT Repertuvar Kurulu, geçen yıl 'Erik dalı' türküsünün, yörede bilinen adı Dirmil olan Altınyayla ilçesine ait olduğunu tescillemişti.

İŞTE SÖZLER

Bu tüm dünyanın sınavı

Koronanın olma avı

Bilim Kurulu'nun savı

Evde kalmalı Türkiye

Soru en çok bugünlerde

Kim, nasıl getirmiş, nerede

Bulalım çare bu derde

Evde kalmalı Türkiye

Eller sabunlansın eller

Pozitif çıkmasın testler

Akıllı olan söz dinler

En güvenli yerdir evler

Aman sakın evden çıkma

Ne yakalan, ne de yayma

Kolonyayı da unutma

Evde kalmalı Türkiye

(BURDUR YEREL ŞİVEYLE)

Biz bilmeyyoz gezinmeyi

Emme dinneyyoz denileni

Yüdük her yannı, elleri

Evcazında galıyo Buldur


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
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Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Altınyayla, Burdur, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››'Erik dalı' türküsünü koronavirüs için uyarladılar - Haberler

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