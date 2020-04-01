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'Erik dalı' türküsünü koronavirüs için uyarladılar

'Erik dalı' türküsünü koronavirüs için uyarladılarBurdur'un Altınyayla (Dirmil) ilçesine ait olan ve dillerden düşmeyen 'Erik dalı' türküsünün sözleri tüm dünyada etkili olan koronavirüse uyarlandı.

01.04.2020 10:48 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:52
'Erik dalı' türküsünü koronavirüs için uyarladılar
Burdur'un Altınyayla (Dirmil) ilçesine ait olan ve dillerden düşmeyen 'Erik dalı' türküsünün sözleri tüm dünyada etkili olan koronavirüse uyarlandı. TRT kabak kemane sanatçısı Uğur Önür ile yerel sanatçıların seslendirdiği klip, sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.
Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan 'evde kal' kampanyasına destek olmak için 'Evde kal Türkiye , evde kal Burdur' sloganıyla Erik dalı türküsü Burdur Belediyesi tarafından koronavirüs salgınına uyarlanarak klip haline getirildi. Sözlerini yerel sanatçı Nurcan Altınok ve kızı Gülce Altınok'un yazdığı ' Koronavirüs türküsü' klibinin yönetmenliğini Hüseyin Coşkun yaptı.
Nurcan Altınok'un yanı sıra TRT kabak kemane sanatçısı Uğur Önür ile yerel sanatçılar Mehmet Sak, Süleyman Önoğlu, Hüseyin Coşkun, Mehmet Akpınar, Volkan Alanya, Gazi Şengül, Deniz Akpınar ve Yasin İpek'in yer aldığı klip sosyal medyada kısa sürede paylaşım rekoru kırdı.
Diğer yandan, TRT Repertuar Kurulu, geçen yıl 'Erik dalı' türküsünün, yörede bilinen adı Dirmil olan Altınyayla ilçesine ait olduğunu tescillemişti.
İŞTE SÖZLER
Bu tüm dünyanın sınavı
Koronanın olma avı
Bilim Kurulu'nun savı
Evde kalmalı Türkiye
Soru en çok bugünlerde
Kim, nasıl getirmiş, nerede
Bulalım çare bu derde
Evde kalmalı Türkiye
Eller sabunlansın eller
Pozitif çıkmasın testler
Akıllı olan söz dinler
En güvenli yerdir evler
Aman sakın evden çıkma
Ne yakalan, ne de yayma
Kolonyayı da unutma
Evde kalmalı Türkiye
(BURDUR YEREL ŞİVEYLE)
Biz bilmeyyoz gezinmeyi
Emme dinneyyoz deñileni
Yüdük her yannı, elleri
Evcazında galıyo Buldur
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
’Erik dalı’ türküsünü koronavirüs için uyarladılar

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Altınyayla, Türkiye, Güncel

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'Erik dalı' türküsünü koronavirüs için uyarladılar
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Haberler ›› Güncel ››'Erik dalı' türküsünü koronavirüs için uyarladılar - Haberler

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