Erik Hamren Kazanmaya ihtiyacımız var, kazanmak istiyoruz

?Havaalanında yaşanan olay hakkında konuşmak istemiyorum?

'En büyük fark takım halinde oynamaları?

Takımdaki son durum

Arnason Yarın kutlamaya izin vermek istemiyoruz

Türkiye 'nin iyi bir taraftar desteği olacak?

Ali DANAŞ İSTANBUL, - İzlanda Teknik Direktörü Erik Hamren, 'Yarınki maçı sabırsızlıkla bekliyoruz. Çok ilginç bir maç olacak. Kazanmaya ihtiyacımız var, kazanmak istiyoruz' dedi.

UEFA 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu, 9'uncu maçında yarın Türkiye'ye konuk olacak olan İzlanda Milli Takımı'nda teknik direktör Erik Hamren ve futbolcu Kari Arnason, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yarın ki mücadelenin çok ilginç olacağını söyleyen Hamren, 'Yarın ki maçı sabırsızlıkla bekliyoruz. Çok ilginç bir maç olacak. Kazanmaya ihtiyacımız var, kazanmak istiyoruz. Zor bir maç olacak. Türkiye eleme grubunda etkileyici bir performans gösterdi. Zor görünen bir mücadele, kazanmayı deneyeceğiz' ifadelerini kullandı.

'HAVAALANINDA YAŞANAN OLAY HAKKINDA KONUŞMAK İSTEMİYORUM?

İzlanda'da oynanan maç öncesinde Türkiye'nin havaalanında yaşadığı olayla ilgili konuşmak istemediğini belirten Hamren, 'Çok uzun zaman önce yaşanan bir olay. O zaman da dile getirmiştim, bize bağlı olan bir olay değil. Bizim tek odak noktamız, yarın oynanacak olan karşılaşma' diye konuştu.

'EN BÜYÜK FARK TAKIM HALİNDE OYNAMALARI?

Türkiye'nin birçok kaliteli oyuncuya sahip olduğunu söyleyen Erik Hamren, 'Şunu söyleyebilirim, Türkiye bireysel olarak kaliteli oyunculara sahip. Belki bugünkü kadronun en büyük farkı daha takım halinde oynayabilmeleri ve bu beni çok fazla etkiledi' ifadelerini kullandı.

TAKIMDAKİ SON DURUM

İzlanda'nın son durumu hakkında bilgi veren deneyimli teknik adam, 'Kjartansson'un bir sakatlığı var, takımla buraya gelemedi. Onun dışındaki bütün oyuncular, yarın ki maçta oynayabilecek durumda. Kjartansson'un da Moldova maçında oynamasını bekliyoruz. Mikael Anderson, kendi kulübüyle lig maçını oynadıktan sonra iki gün izin yaptı ve sonra kampa katıldı. Tam anlamıyla bir idmana katılamadı. Bugünkü antrenmanda çok hafif bir antrenman olacak. Genel durumu bu şekilde' açıklamasında bulundu.

ARNASON YARIN KUTLAMAYA İZİN VERMEK İSTEMİYORUZ

Yarınki maçta kendileri için tek yolun kazanmak olduğunu vurgulayan Kari Arnason, 'Türkiye bu eleme grubunda çok iyi iş çıkardı. Fransa karşısında iki maçta 4 puan çıkardılar. Bu da bizim durumumuzu zora soktu. Benim umudum yarın burada bir kutlamaya izin vermemek. Türkiye'nin bir beraberlik işini görecek. Bizim için tek olasılık var, iki maçı da kazanmak durumundayız. Çok zor gibi görünebilir ama pes etmiş değiliz' dedi.

'TÜRKİYE'NİN İYİ BİR TARAFTAR DESTEĞİ OLACAK?

Yarınki mücadelede Türkiye'nin büyük bir taraftar desteğine sahip olacağını söyleyen Arnason, 'Çok büyük bir stadyum, Türkiye'nin iyi bir taraftar desteği olacak. Bunların bir önemi yok. Kazanmaya geldik ve istediğimiz sonucu alabilmek için elimizden geleni yapacağız' şeklinde konuştu.