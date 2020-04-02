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Erik korona virüs nedeniyle 250 liradan 50 liraya düştü

Mersin'in Silifke ilçesinde kilosu 250 TL'den satışa sunulan can eriğinin fiyatı, altınla yarışırken bir anda patlak veren korona virüs engeline takıldı.

02.04.2020 10:21 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:22
Erik korona virüs nedeniyle 250 liradan 50 liraya düştü
Mersin 'in Silifke ilçesinde kilosu 250 TL'den satışa sunulan can eriğinin fiyatı, altınla yarışırken bir anda patlak veren korona virüs engeline takıldı. Şu anda can eriği 50 liraya satan üreticiler, "Buna da şükür" diye konuştular.

Silifke'nin Keben Mahallesi'nde sera içinde turfanda can eriği yetiştiren çiftçi Murat Temur, geçen haftalarda ürünlerinin ilk hasadını yaptı. Kilosu 200 TL ile 250 TL arasında değişen yılın ilk can eriklerini yurt içi piyasasına gönderen Murat Temur, dünyaya yayılan korona virüs nedeniyle ürünlerini ihraç edemez oldu.

Gümrük kapılarında uzun süre bekleyen can erikleri ülkeler arası korona virüs engeline takılınca Temur, can eriğin kilosunu 50 TL'ye kadar düşürdü.

Korona virüs nedeniyle eriği istediği fiyata satamadığını anlatan Temur, ilerleyen süreçte açıkta çıkan eriğin kilogram fiyatının daha da düşebileceğini belirtti.

"Bu yıl 120 dönümü örtü altında olmak üzere, toplam 800 dönüm araziden 8 bin ton erik hasadı yapacağız" diyen Temur, "10 gün önce örtü altı erik üretimi başladı. 10 gün önce 250 TL ile başlayan erik fiyatlarımız korona virüsün etkisiyle 40-50 TL'ye kadar düştü. Biz buna da şükrediyoruz. İlerde açıkta satacağımız eriklerin sonuçları itibariyle sıkıntı görüyoruz virüsten dolayı. İnşallah o zamana kadar düzelme olur, sıkıntılarımızı atlatırız diye düşünüyoruz. Bu günlerde devletimizin bizlere verdiği destekten dolayı da başta Cumhurbaşkanımıza ve devletimize teşekkür ediyoruz. Üretimin ve ihracatın devam edeceğini söyleyen devletimiz bize bu anlamda destek verdi. Onlardan da Allah razı olsun. Şu günlerde dünyayı korona virüs sarsa da biz Türk insanı olarak üretmeye devam edeceğiz" dedi.

İlçede erik üretiminin ise Göksu Vadisindeki Keben Mahallesi başta olmak üzere Sabak, Bükdeğirmeni, Karakaya, Evkafçiftliği, Kargıcak, İmambekirli, Karahacılı, Ortaören ile sahile yakın kesimlerdeki Kabasakallı, Atayurt, Atakent, Taşucu mahallelerinde yapıldığı bildirildi. - MERSİN
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Kaynak: İHA

Etiketler: Silifke, Mersin, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Erik korona virüs nedeniyle 250 liradan 50 liraya düştü - Ekonomi

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