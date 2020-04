Erik korona virüs nedeniyle 250 liradan 50 liraya düştü

MERSİN - Mersin 'in Silifke ilçesinde kilosu 250 TL'den satışa sunulan can eriğinin fiyatı, altınla yarışırken bir anda patlak veren korona virüs engeline takıldı. Şu anda can eriği 50 liraya satan üreticiler, "Buna da şükür" diye konuştular.

Silifke'nin Keben Mahallesinde sera içinde turfanda can eriği yetiştiren çiftçi Murat Temur, geçen haftalarda ürünlerinin ilk hasadını yaptı. Kilosu 200 TL ile 250 TL arasında değişen yılın ilk can eriklerini yurt içi piyasasına gönderen Murat Temur, dünyaya yayılan korona virüs nedeniyle ürünlerini ihraç edemez oldu.

Gümrük kapılarında uzun süre bekleyen can erikleri ülkeler arası korona virüs engeline takılınca Temur, can eriğin kilosunu 50 TL'ye kadar düşürdü.

Koronavirüs nedeniyle eriği istediği fiyata satamadığını anlatan Temur, ilerleyen süreçte açıkta çıkan eriğin kilogram fiyatının daha da düşebileceğini belirtti.

"Bu yıl 120 dönümü örtü altında olmak üzere, toplam 800 dönüm araziden 8 bin ton erik hasadı yapacağız" diyen Temur, "10 gün önce örtü altı erik üretimi başladı. 10 gün önce 250 TL ile başlayan erik fiyatlarımız korona virüsün etkisiyle 40-50 TL'ye kadar düştü. Biz buna a şükrediyoruz. İlerde açıkta satacağımız eriklerin sonuçları itibari ile sıkıntı görüyoruz virüstün dolayı. İnşallah o zamana kadar düzelme olur, sıkıntılarımızı atlatırız diye düşünüyoruz. Bu günlerde devletimizin bizlere verdiği destekten dolayı da başta Cumhurbaşkanımıza ve devletimize teşekkür ediyoruz. Üretimin ve ihracatın devam edeceğini söyleyen devletimiz de bize bu anlamda destek verdi. Onlardan da allan razı olsun. Şu günlerde dünyayı korona virüs sarsa da biz Türk insanı olarak üretmeye devam edeceğiz" dedi.

İlçede erik üretiminin ise Göksu Vadisindeki Keben Mahallesi başta olmak üzere Sabak, Bükdeğirmeni, Karakaya, Evkafçiftliği, Kargıcak, İmambekirli, Karahacılı, Ortaören ile sahile yakın kesimlerdeki Kabasakallı, Atayurt, Atakent, Taşucu mahallelerinde yapıldığı bildirildi.

