Erinç Çümen Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız AYDIN DİDİM belediye başkan adayı olan Erinç Çümen isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. AYDIN DİDİM ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Erinç Çümen isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız AYDIN DİDİM adayı Erinç Çümen kimdir? Bağımsız AYDIN DİDİM adayı Erinç Çümen yüzde kaç oy aldı?

Erinç Çümen Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız AYDIN DİDİM belediye başkan adayı olarak gösterilen Erinç Çümen DİDİM ilçesinde % 0,10 oranında oy almıştır. DİDİM ilçesinde % 0,10 oranında oy olan Erinç Çümen adlı Bağımsız adayı toplamda 49 adet oy sayısına ulaştı.

AYDIN DİDİM ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.