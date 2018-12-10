Erişilebilir Turizm Projesi" Diyarbakır'da Tanıtıldı

Dünya Engelliler Birliği'nin (WDU) hazırladığı "Accessible Tourism (Erişilebilir Turizm) Projesi" Diyarbakır
'da da tanıtıldı.
Tanıtım çalışmaları kapsamında Diyarbakır'a gelen WDU Kurucu Başkan Yardımcısı Necdet Öztürk ve beraberindekiler, Eğil
ilçesine geçti.
Eğil Kaymakamı Kürşad Atak ile görüşen Öztürk ve beraberindeki heyet, çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Karşılıklı fikir ve bilgi paylaşımının ardından katılımcılar, Peygamber makamları ve türbeleri ile zengin tarihi ve kültürel potansiyele sahip olan ilçeyi gezdi.
Heyet daha sonra Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz ile bir araya geldi.
Burada sunum yapan Öztürk, Dünya Engelliler Vakfı (DEV) ve Dünya Engelliler Birliği'nin (WDU) hazırladığı 'Accessible Tourism (Erişilebilir Turizm) Projesi doğrultusunda Dünya Erişilebilir Turizm Merkezi'nin Dalaman
'da kurulmasına karar verildiğini belirtti.
Erişilebilir turizm açısından alt ve üst yapı çalışmalarının da önemine değinen Öztürk, medya ve tanıtımın önemini vurguladı.
Öztürk, Diyarbakır'ı yürütecekleri çalışmalarla ulaşılabilir, erişilebilir, huzurlu ve güvenli kent haline getirmek istediklerini aktardı.
Heyet, temaslarının ardından kentten ayrıldı.
Eğil,Diyarbakır
10 Aralık 2018 Pazartesi 12:02