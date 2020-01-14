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Eritre'den Etiyopya barışını sahiplenen Suudi Arabistan'a tepki

Eritre, Suudi Arabistan'ın Afrika İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Ahmed Kattan'ın, Eritre-Etiyopya barışını sahiplenen ve diğer ülkeleri küçümseyen açıklamalarına tepki gösterdi.

14.01.2020 11:24 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:24Eritre'den Etiyopya barışını sahiplenen Suudi Arabistan'a tepki
Eritre, Suudi Arabistan'ın Afrika İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Ahmed Kattan'ın, Eritre- barışını sahiplenen ve diğer ülkeleri küçümseyen açıklamalarına tepki gösterdi.
Eritre Enformasyon Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kattan'ın Şarkul Avsat gazetesine verdiği mülakat eleştirilerek bakanın Eritre ve Etiyopya'nın çabalarını küçük gören bir dil kullandığı belirtildi.
Açıklamada, söz konusu mülakatta Suudi Arabistan'ın kıtadaki ayrışan ülkeleri bir araya getirdiğini ileri süren Kattan'ın kullandığı "Bu konuda Suudi Arabistan Krallığı öncülük eden İslami rolünü kullandı ve bu çabaların ilk sonuçlarından biri Etiyopya ve Eritre arasındaki tarihi barış anlaşmasıydı." ifadesinin, anlaşmanın gerçekleriyle çeliştiği belirtildi.
Eritre hükümeti, Afrika ve onun kazanımlarını küçümseyen bu anlatımı "uygunsuz" olarak nitelendirdi.
Kattan, mülakatta Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde kıyısı bulunan; Suudi Arabistan, Sudan, Cibuti, Somali, Eritre, Mısır, Yemen ve Ürdün'ün kurduğu yeni konseye ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.
ABD Başkanı Donald Trump da geçen hafta Ohio'daki bir seçim mitinginde yaptığı konuşmada, "Bir anlaşma yaptım ve bir ülkeyi kurtardım ama duydum ki o ülkenin lideri, ülkeyi kurtardığı için Nobel Barış Ödülü alıyor." ifadesini kullanmıştı.
Nobel ödülünü alan Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Trump'ın bu sözleri üzerine, "Trump, şikayetini Nobel'e yapmak zorunda." açıklaması yapmıştı.

Suudi Arabistan, Etiyopya, Güncel

Kaynak: AA

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