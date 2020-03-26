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Eritre koronavirüs nedeniyle tüm uçuşları durdurdu

Afrika Boynuzu ülkelerinden Eritre, ülkede görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artışı nedeniyle tüm yolcu uçuşlarını durdurdu.

26.03.2020 13:54 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:54
Eritre koronavirüs nedeniyle tüm uçuşları durdurdu
Afrika Boynuzu ülkelerinden Eritre, ülkede görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artışı nedeniyle tüm yolcu uçuşlarını durdurdu.
Eritre Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkedeki Kovid-19 vakalarının 4'e çıktığı ve salgının önlenmesi için yolcu uçuşlarına 2 hafta boyunca ara verildiği belirtildi.
Kenya'da ikinci el kıyafet ithalatı durduruldu
Kenya'da virüse karşı alınan önlemlere yenisi eklendi. Ülkede ikinci el kıyafet ithalatı durduruldu.
Avrupa, Çin ve ABD'den getirilen ve ucuz olduğu için halk tarafından tercih edilen giysiler artık yerel pazara sokulamayacak.
Somali 'de vaka sayısı 2'ye çıktı
Öte yandan, sağlık hizmetlerinin yetersiz olması nedeniyle virüsün yayılmasından büyük endişe edilen Somali'de vaka sayısı 2'ye yükseldi.
Somali Sağlık Bakanlığı, yurt dışından gelen bir yolcuda virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Somali, Afrika, Güncel

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