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Eritre milli takımının 5 oyuncusu turnuva için gittikleri Uganda'da kaybolcu

Futbol turnuvasına katılmak için Uganda'ya giden Eritre milli takımının 5 oyuncusunun kaybolduğu bildirildi.

04.10.2019 15:22

Uganda'nın The Daily Monitor gazetesinin haberine göre Kenya maçına çıkması beklenen Eritre'nin U-20 milli takımının 5 oyuncusu Jinja şehrinde kayıplara karıştı.

Turnuvayı düzenleyen Doğu ve Orta Afrika Futbol Federasyonları Konseyi (CECAFA) futbolcuların bulunamadığını doğrularken, güvenlik güçlerinin arama çalışması başlattığı belirtildi. Futbolcuların Uganda'ya ya da komşu bir ülkeye sığınma talebinde bulunacakları tahmin ediliyor.

Ülkelerindeki hayat koşullarından memnun olmayan ve geri dönmek istemeyen bazı Eritreli futbolcular önceki yıllarda da Kenya, Angola ve Tanzanya'da kayıplara karışmış ya da iltica talebinde bulunmuştu.

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Eritre milli takımının 5 oyuncusu turnuva için gittikleri Uganda'da kaybolcu

Futbol, Spor

YORUMLAR(3)
UGANDASPOR:kaybolcu nedir ya
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KEMALETTİN KAMU:Kaybolmamışlardır. iyice bakın
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SEMT-İ SAKARYA:Yaa varya ulan :D
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