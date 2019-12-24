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Eritreli milli futbolcular Uganda'da kayboldu

Eritre Milli Takımı oyuncuları turnuva için gittikleri Uganda'da kayıplara karıştı. Eritreli futbolcular daha önce de Botsvana, Kenya, Angola ve Tanzanya'da kayıplara karışmış ya da iltica talep etmişti.

24.12.2019 16:11 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:42 Eritreli milli futbolcular Uganda'da kayboldu

Eritre Devleti'nin 7 futbolcusu, futbol şampiyonası sona erdikten sonra dönüş uçağına binmeyerek Uganda'nın başkenti Kampala'da ortadan kayboldular.

Doğu Afrika Bölgesel Futbol Şampiyonasını düzenleyen Doğu ve Orta Afrika Futbol Federasyonları Konseyi (CECAFA) Kupası sözcülerinden Rogers Mulindwa basına yaptığı açıklamada, "Bildiğimiz kadarıyla 7 oyuncu kaçtı. Uganda Futbol Federasyonu'nu, elçiliği ve polisi bilgilendirdik. Nerede olduklarını bulmak için çalışıyoruz ve bence onları yakalayacağız" dedi.

DAHA ÖNCE DE KAÇMIŞLARDI

Eritreli futbolcuların daha önce de futbol maçı için gittikleri ülkede kaçtıkları biliniyor. 2009 yılında bir futbol turnuvası için Kenya'ya giden Eritre'de tüm futbolcular kaçmışlardı. 2013'te Uganda'da 15 oyuncu ve takım doktoru iltica talebinde bulunmuş ve Uganda yetkilileri ilticalarını kabul etmişti. 2015 yılında Botswana'da Dünya Kupası eleme maçlarında 10 futbolcu Eritre'ye dönmeyi reddetmişti.


Spor

Kaynak: DHA

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