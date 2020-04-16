Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Eriyen buzullar Vikingler döneminden kalma dağ geçidini açığa çıkardı

Norveç'te eriyen buzullar, Vikingler döneminden kalma bir dağ geçidini ortaya çıkardı.

16.04.2020 14:38 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:38
Eriyen buzullar Vikingler döneminden kalma dağ geçidini açığa çıkardı
Norveç 'te eriyen buzullar, Vikingler döneminden kalma bir dağ geçidini ortaya çıkardı.
Daily Mail'in haberine göre, Norveç'in dağlık Lendbreen bölgesinde buzulların erimesiyle açığa çıkan geçitte MS 300 yıllarından kalma arkeolojik kalıntılar bulundu.
Çok iyi korunmuş kalıntılar arasında runik yazı bulunan bir yürüyüş sopası, eldiven, iğne ve küçük bir bıçak gibi 100'den fazla alet ve giysinin yanı sıra hayvan kemiklerinin yer aldığı belirtildi.
Dağ geçidinin Vikingler döneminde seyyahlar ve tüccarlar tarafından kullanıldığı, geçitte hareketliliğin MS 1000 yılında zirveye çıktığı, 1300'lü yıllarda veba salgınından sonra iklim koşulları ve ekonomik sebeplerle kullanılmamaya başlandığı kaydedildi.
Uzmanlar, iklim değişikliğine bağlı eriyen buzulların bölgede daha fazla arkeolojik kalıntının bulunmasını sağlayabileceğini dile getirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Norveç, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Rekora doymayan altın tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor Haberler
Rekora doymayan altın tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor
Beşiktaş’ta ayrılık! Yıldız isim, sözleşmesini tek taraflı feshetti Haberler
Beşiktaş'ta ayrılık! Yıldız isim, sözleşmesini tek taraflı feshetti
Haberler ›› Güncel ››Eriyen buzullar Vikingler döneminden kalma dağ geçidini açığa çıkardı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:16: Tomarza kaymakamı ve belediye başkanı maske ile eldiven dağıttı - Haber 15:16: Cizreli fırıncı ekmek fiyatını indirdi - Haber 15:15: Sağlık çalışanlarının çocuklarından anlamlı video - Haber 15:15: İstanbul'da eczanelere cumartesi düzenlemesi - Haber 15:15: Bakan Selçuk'tan Gamze Pala davasına ilişkin paylaşım - Haber 14:42: Jandarma ekipleri, Tekirdağ'dan İstanbul'a giden ara yolları toprak yığınlarıyla kapattı - Haber 14:26: Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı: Okullar yazın 2 ay açık olmayacak - Haber 13:00: Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var - Haber 10:52: Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl kullandığı uygulamada ölüm sebebi "yeni bir virüs" olarak çıkmış - Haber 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor - Ekonomi