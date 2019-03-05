05 Mart 2019, 14:26
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Erjan "Beni Bul" İle Listelerde Müziğe Deneyimli Yepyeni Bir Soluk

Erjan "Beni Bul" İle Listelerde Müziğe Deneyimli Yepyeni Bir Soluk

Yıllardır müzik ile ilgilenen Erjan, ilkokulda vurmalı çalgılarla başladığı müzik aşkını gerçeğe dönüştürmeye hazır.

Öğrenim hayatı boyunca,okul korolarında solistlik yapan sanatçı, lise döneminde dj'liğemerak salarakcrazy music, house müzik marketiylegenç yaşta ticarete atılır. Üniversitede ise iş idaresi okuyarakkendini geliştirmiştir.

Yarım kalan müzik aşkının bitirilemeyen hikayesini tamamlamak için şimdide siz müzik severlere"Beni Bul"adlı şarkısı ile seslenmeye hazır olan sanatçı sektöre oldukça iddialı bir giriş yapmaya hazır!

Erjan'ın "Beni Bul"adlı şarkısının lansmanıErdem Kınay,Beste Kökdemir, Mert Altınışık,Hazım Körmükçü gibi birçok ünlü ismin katılımıyla Biber Nişantaşı'nda gerçekleşti.

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Kaynak: Bültenler