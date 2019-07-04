Erkam Reşmen iddialı konuştu

SAMSUN (İHA) – Yılport Samsunspor'un tecrübeli futbolcularından Erkam Reşmen, bu yıl şampiyon olacaklarına inançlarının tam olduğunu söyledi.



TFF 2. Lig takımlarından Samsunspor'da oynayan Erkam Reşmen, kulübün formasını gururla taşıdığını belirterek, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü armasında taşıyan bu camianın formasını gururla taşıyorum. Şampiyonluk hedefiyle çıktığımız yolda bunu büyük taraftarımızla birlikte başarabileceğimize ben ve takım arkadaşlarımın inancı tam. Geriye bakmaya gerek yok. Biz yaşadığımız tecrübeyle bir yıl gecikmeli de olsa bu sezon şampiyon olacağız ve Yılport Samsunspor'u hak ettiği yere yani Süper Lige taşıyacağız. İmza attığım günden bugüne kadar terimin son damlasına kadar savaştım ve nasip olursa uzun yıllar bu kırmızı-beyazlı forma altında şampiyonluklar yaşamak istiyorum. Bize her zaman destek olan taraftarımız, ilk günden beri arkamızda olan değerli başkanımız ile yönetimimiz, tecrübesiyle bize güç katan teknik ekibimiz ve hepsi birbirinden değerli takım arkadaşlarımla bunu hep birlikte başaracağız" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA