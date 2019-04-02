Erkan Acar Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde HDP Van Başkale belediye başkan adayı olan Erkan Acar isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. Van Başkale ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Erkan Acar isimli HDP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde HDP Van Başkale adayı Erkan Acar kimdir? HDP Van Başkale adayı Erkan Acar yüzde kaç oy aldı?

Erkan Acar Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde HDP Van Başkale belediye başkan adayı olarak gösterilen Erkan Acar Başkale ilçesinde % 73,32 oranında oy almıştır. Başkale ilçesinde % 73,32 oranında oy olan Erkan Acar adlı HDP adayı toplamda 15.059 adet oy sayısına ulaştı.

Erkan Acar Kimdir?

Van'ın Başkale ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini ilçede tamamladı. Önceki dönemde Başkale Belediyesi Meclis Uyeliği görevini yürüttü. Acar, evli, 2 çocuk babasıdır

Van Başkale ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.