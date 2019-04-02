Erkan Altın Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ÇANAKKALE BAYRAMİÇ belediye başkan adayı olan Erkan Altın isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ÇANAKKALE BAYRAMİÇ ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Erkan Altın isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ÇANAKKALE BAYRAMİÇ adayı Erkan Altın kimdir? BTP ÇANAKKALE BAYRAMİÇ adayı Erkan Altın yüzde kaç oy aldı?

Erkan Altın Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ÇANAKKALE BAYRAMİÇ belediye başkan adayı olarak gösterilen Erkan Altın BAYRAMİÇ ilçesinde % 0,14 oranında oy almıştır. BAYRAMİÇ ilçesinde % 0,14 oranında oy olan Erkan Altın adlı BTP adayı toplamda 15 adet oy sayısına ulaştı.

ÇANAKKALE BAYRAMİÇ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.