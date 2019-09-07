Erkan Avcı ve bir sürpriz isim daha Şampiyon'da!

Erkan Avcı, dizide Yaman Günaltay (Erdal Özyağcılar)'ın oğlu Zafer'i canlandıracak. Zafer, 35 yaşında umutsuz ve yalnız bir evlat aynı zamanda kötü bir antrenman boksörü. Fedakâr bir dost ve bulunmaz bir sırdaş olan Zafer'in en büyük arzusu hayatı bir yerinden yakalayıp babasının gözüne girmek.

"Şampiyon"un kadrosunda Erdal Özyağcılar, Yıldız Çağrı Atiksoy, Halit Özgür Sarı, İlayda Alişan, Mehmet Bozdoğan, Berk Yaygın, Bahar Süer, Volkan Keskin, küçük oyuncu Emir Özyakışır ve Meltem Savcı, Vedat Erincin gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Bir sürpriz isim daha…

Müslüm filmindeki başarılı performansıyla izleyenleri kendine hayran bırakan Şahin Kendirci de dizinin ilerleyen bölümlerinde dizinin kadrosuna katılacak. Müslüm filminden sonra Ketche (Hakan Kırvavaç) ile tekrar bir araya gelen Erkan Avcı veŞahin Kendirci izleyenlere yine güzel duygular aktaracak.

Kafkas lakaplı eski şampiyon boksör Fırat Bölükbaşı ( Tolgahan Sayışman )' nın oğlu Güneş ( Emir Özyakışır) için ringlere dönme mücadelesini konu alan Şampiyon'un genel hikaye ve künyesi aşağıdaki gibidir.

Genel Hikaye:

"Kafkas" lakaplı Fırat Bölükbaşı, gelecek vadeden genç bir boksörken hayatının fırsatı ayağına gelir. Ama bu fırsat büyük bir trajediye dönüşerek onu bir anda hayatının en karanlık dönemine itmiştir. Oğlu Güneş 7 yaşına geldiğinde ise kaderi onu yine ringe çağırır. Kafkas'ın tutunacağı tek dal olan Güneş'e de annesinden amansız bir hastalık miras kalmıştır. Hayatla maçını 7 yıl önce kaybeden Kafkas'ın rövanşı kaybetmeye hiç niyeti yoktur. Canı ne kadar acırsa acısın "Şampiyon" yıkılmaz ve hep aynı sözü tekrarlayarak dikilir hayatın karşısına; Bir raunt daha!