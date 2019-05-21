Erkan Can & Güven Kıraç YouTube'da!

Usta ikili kendi kanallarında, daha önce BluTv için hazırladıkları ve büyük beğeni toplayan,''Bize Gezmek Olsun'' serisinin devamı niteliğinde seyahatlere mesela dedik diyerek devam edecekler.

Erkan Can ve Güven Kıraç'ın, ''Mesela Dedik'' adını verdikleri kanallarının en önemli özelliği tüm içeriklerin özgün olması ve burada dostlarıyla kendilerine has üsluplarıyla sohbet edecek olmaları!

''Mesela Dedik'' kanalı için Erkan Can ve Güven Kıraç, ''yeni medyanın özgür ortamında çok eğleneceğiz ama bilgilendirmekten de hiç bir zaman vazgeçmeyeceğiz! Bazen baş başa bazen ise dostlarımızla kendi tarzımızda keyifli vakitler geçireceğiz. '' dedi.

"Mesela Dedik" adlı YouTube kanalları için İstanbul'da çalışmalara devam eden ikili, Haziran ayında Sicilya'da çekimler yapacak.

Kaynak: Bültenler