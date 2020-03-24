Erkan: "Evde hayat var' dedik, ne gerekiyorsa yaptık"
Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Türkiye'de devam eden Koronavirüs günlerinde, Turkcell olarak yaptıkları çalışmalar ve verdikleri desteklere ilişkin bilgi verdi.
24.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:44
Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Türkiye 'de devam eden Koronavirüs günlerinde, Turkcell olarak yaptıkları çalışmalar ve verdikleri desteklere ilişkin bilgi verdi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Murat Erkan, Koronavirüs, Türkiye, Ekonomi