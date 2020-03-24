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Erkan: "Evde hayat var' dedik, ne gerekiyorsa yaptık"

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Türkiye'de devam eden Koronavirüs günlerinde, Turkcell olarak yaptıkları çalışmalar ve verdikleri desteklere ilişkin bilgi verdi.

24.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:44
Erkan:
Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Türkiye 'de devam eden Koronavirüs günlerinde, Turkcell olarak yaptıkları çalışmalar ve verdikleri desteklere ilişkin bilgi verdi.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Murat Erkan, Koronavirüs, Türkiye, Ekonomi

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