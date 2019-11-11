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Erkan Kandemir'in "İstifalar olacak" sözlerinin ardından iki AK Partili isim istifa etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'in "İstifalar olacak"açıklamasının ardından iki partili görevlerinden istifa etti. AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Ünek ve Amasya Merkez İlçe Başkanı Necmettin Topsakal, partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.

11.11.2019 20:34 | Son Güncelleme: 11.11.2019 20:37

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, dikkat çeken açıklamalar yapmıştı. Partide istifaların olacağını belirten Kandemir, "İl ve ilçe başkanlarımızda görev değişikliği ve bir kısım istifalar olacak." demişti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'in bugün yaptığı açıklamadan sonra AK Parti İl Başkanı Mehmet Ünek, görevinden ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Öte yandan, Amasya AK Parti Merkez İlçe Başkanı Necmettin Topsakal da istifa etti.

Amasya İl Başkanı olarak görevinin dördüncü yılını dolduran Ünek, yaptığı açıklamada kongre sürecinin başlaması sebebiyle göreve talip olanların önünü açmak için görevinden ayrıldığını belirtti.

KANDEMİR "İSTİFALAR OLACAK" DEMİŞTİ

Kandemir, bugün yaptığı açıklamada kongre sürecinin başlamasını hatırlatmıştı. Recep Tayyip Erdoğan'a teşkilatlarla ilgili detaylı bir rapor sunduklarını belirten Kandemir, gelecek günlerde bazı istifalar olabileceğini, istifa eden kişilerin de farklı kademelerde görevlendirileceğini söylemişti.

AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacakAK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak

Erkan Kandemir'in

Erkan Kandemir, AK Parti, Amasya, Politika, Güncel


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