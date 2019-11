Erkan Kaş'tan şampiyonluk mesajı

Yeni Malatyaspor'un sol beki Erkan Kaş, puan sıralamasında üstlerde kalmak istediklerini belirterek, "Alabildiğimiz kadar puan alıp, üst sıralarda kalmayı istiyoruz. Anadolu kulüplerinden şampiyon olan Trabzonspor ve Bursaspor var. Bu neden biz olmayalım" dedi.



Sarı-kırmızılı takımın defans oyuncusu Erkan Kaş ve Issam Chebake Nurettin Soykan Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Geçen hafta Kasımpaşa maçında farklı gelişmelerden dolayı galip gelemediklerini belirten Erkan, "Hakem ile ilgili konuşmak şu an doğru olmaz. Maçtan sonra da olaylar oldu. Bunları uzatmanın çok anlamı yok bence. Güzel bir maç oldu bizim için, iyi bir futbol oynadık, galibiyete çok yakındık. Sonrasında gelişen kötü olaylar sonucu 1 puan alabildik. Önümüzde Göztepe maçı var. Bu maça iyi hazırlanıp oradaki kötü durumu kendi lehimize çevirmemiz gerekiyor. Hepimiz hazırız, oynayan oynamayan. Ben ya da bir başkası oynar. Bu artık fark etmiyor, şu an herkesin takımı ileri götürme mücadelesi var. Dediğim gibi şans bana gelirse ya da bir başkasına gelince herkes elinden gelenin en iyisini yapacaktır" dedi.



"Bursaspor ve Trabzonspor gibi neden şampiyon olmayalım"



Erkan, şampiyonluk şanslarıyla ilgili de konuşarak, şu ifadelere yer verdi:



"Anadolu kulüplerinden şampiyon olan Trabzonspor ve Bursaspor var. Bu neden biz olmayalım, Sivas olmasın? ya da başka bir Anadolu kulübü. Futbolun güzellikleri burada zaten. Herkes gerçekten futbolunu değiştirdi. Futbol gelişiyor, Anadolu takımları için de bu böyle. Biz, Sivas hele de içerde Anadolu takımları çok iyi futbol sergiliyor. İçeri kim gelirse gelsin küçük takım, büyük takım fark etmiyor bizim için. İlk üçte Anadolu kulüplerinin olması, ilk 5 te ilk 8 de. Biz alabildiğimiz kadar puan alıp, üst sıralarda kalmayı istiyoruz. Lig sonunda 1 olur 2 olur bunu hepimiz göreceğiz. Göztepe deplasmanı güzel bir maç olacak. Onlar da açık futbol oynuyor, onlarında galibiyete ihtiyacı var, bizim de puan almaya ihtiyacımız ve hedeflerimiz var. Bundan dolayı güzel bir maç olacak diye düşünüyorum."



Chebake: "Hedef koymak şu anda yanlış olur"



Takım kaptanı Issam Chebake de yaptığı açıklamada başarılı gidişatlarına devam etmek istediklerini söyleyerek, "Öncelikle sezona çok iyi bir hazırlık dönemi ile başladım. Nitekim Avrupa kupası maçları nedeni ile erken başladık. Yavaş yavaş da sistem oturuyor, takım arkadaşlarımızla birbirimizi daha iyi tanımaya başladık. Tabi ki hedef koymak şu anda yanlış olur. Çünkü hedef koyduğunuz zaman baskı oluşabilir. Biz her maçı tek tek almaya çalışıyoruz. Çok iyi bir takımımız var, bol gol atan bir takımımız var bu çok önemli. Onun için hedef koymadık ama tabii ki hedeflerimizi yüksekte de tutarız. Nereye kadar gideriz bunu göreceğiz" dedi.



"Göztepe deplasmanı çok zor bir deplasman"



Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda oynayacakları Göztepe mücadelesini değerlendiren Faslı futbolcu, "Öncelikle Göztepe deplasmanı çok zor bir deplasman. Orada oynamak zor ama biz son iki senemizde oradan iyi sonuçlar elde ettik. Tabii ki hoca değişikliği onlar için önemli, takım bir reaksiyon gösterecektir. Ama biz yine de gidip orada çok iyi oynadığımız futbolu oynayıp 3 puanla dönmek istiyoruz" diye konuştu. - MALATYA

