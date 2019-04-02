Erkan Kolancı Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız TRABZON ARAKLI belediye başkan adayı olan Erkan Kolancı isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. TRABZON ARAKLI ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Erkan Kolancı isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız TRABZON ARAKLI adayı Erkan Kolancı kimdir? Bağımsız TRABZON ARAKLI adayı Erkan Kolancı yüzde kaç oy aldı?

Erkan Kolancı Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız TRABZON ARAKLI belediye başkan adayı olarak gösterilen Erkan Kolancı ARAKLI ilçesinde % 0,86 oranında oy almıştır. ARAKLI ilçesinde % 0,86 oranında oy olan Erkan Kolancı adlı Bağımsız adayı toplamda 250 adet oy sayısına ulaştı.

TRABZON ARAKLI ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.