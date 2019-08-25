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Erkan kolçak köstendil, oyununun gelirlerini bursaspor'a bağışladı

Ünlü oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, Bursa'da sergilediği oyununun gelirini mali kriz içerisindeki Bursaspor'a bağışlayarak destek verdi.

25.08.2019 10:30 Erkan kolçak köstendil, oyununun gelirlerini bursaspor'a bağışladı

Ünlü oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, Bursa'da sergilediği oyununun gelirini mali kriz içerisindeki Bursaspor'a bağışlayarak destek verdi.
Ünlü oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, "12 Numaralı Adam" adlı tek kişilik oyununu, Bursa Açıkhava Tiyatrosu'nda sergiledi. Yaklaşık bin kişinin katılımıyla gerçekleşen tiyatroda Köstendil, sergilediği başarılı performans ile oyun sonunda ayakta alkışlandı. Bursasporluğu ile bilinen Köstendil'in oyununu; Bursaspor Başkanı Mesut Mestan, sportif direktör Selçuk Erdoğan ve teknik direktör Yalçın Koşukavak da izledi. Oyunun belli bölümlerinde 'Bursaspor' tezahüratları da seyirciler arasından yükseldi. Oyunun sonunda Başkan Mesut Mestan ve Teknik Direktör Koşukavak tarafından, oyunun tüm gelirlerini Bursaspor Kulübü'ne bağışlayan Köstendil'e plaket ve arkasında ismi yazılı forma hediye edildi.


- Bursa

Erkan Kolçak Köstendil, Bursaspor, Bursa, Spor

Kaynak: DHA

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