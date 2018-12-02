Erkan Oğur, İsmail Hakkı Demircioğlu ve Paco Pena Konser Verdi

İstanbul
1. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali'nin ikinci gününde, Erkan Oğur
, İsmail Hakkı Demircioğlu
ile Paco Pena konser verdi.
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl ilk kez gerçekleştirilen festival kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nu dünyaca ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor.
Konserin ilk bölümünde Erkan Oğur ve İsmail Demircioğlu, deyişler ve anonim türkülerle hazırladıkları repertuvarı dinleyicilerin beğenisine sundu.
Anadolu ezgilerinin icra edildiği konserde, usta sanatçılar "Zahit Bizi Tan Eyleme", "Ömür Dediğin" gibi türküleri seslendirdi.
Konserin ikinci yarısında ise İspanyol gitar ustası Paco Pena, Dance Company grubuyla sahneye çıktı.
Gitar soloları ve ekibinin danslarıyla sahne alan sanatçı, flamenko müziğin tınılarını güçlü vokaller eşliğinde seslendirdi.
Gecenin sonunda sanatçılara hediye ve çiçek takdim edildi.
İstanbul,İsmail Hakkı Demircioğlu,Erkan Oğur
02 Aralık 2018 Pazar 23:46