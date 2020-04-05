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Erkan Petekkaya'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Paylaşımları çalışanım yaptı

Son dönemde set işçileriyle çektiği koronavirüs klibiyle tepkilerin odağı olan Erkan Petekkaya Ekrem İmamoğlu'na sosyal meydana yazdıklarıyla şoke etti. Kısa süre sonra açıklama yapan Erkan Petekkaya, hakaret dolu ifadeleri bir çalışanının yazdığını söyledi.

05.04.2020 18:03 | Son Güncelleme: 05.04.2020 18:13

Gel Dese Aşk dizisiyle ekranlara dönen Erkan Petekkaya, set işçileriyle çektiği koronavirüs klibinin ardından yeni bir olayla gündeme geldi.

"TERBİYESİZ, DEFOL"

Sosyal medya hesabından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hakaret içerikli yorumlarda bulunan Erkan Petekkaya gündeme bomba gibi düştü. Ekrem İmamoğlu'nun bir paylaşımının altına "Terbiyesiz, defol" gibi tepkilerde bulunan ünlü oyuncu şoke etti.

Erkan Petekkaya'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Paylaşımları bir çalışanım yaptı

Sözleri ile birçok sosyal medya kullanıcısının tepkisini çeken oyuncunun hesabı askıya alındı. Hem Twitter hem de Instagram hesabı kapanan Petekkaya'nın hacklenip hacklenmediği merak konusu oldu.

ERKAN PETEKKAYA'DAN AÇIKLAMA GELDİ!

Instagram hesabı yeniden aktif hale gelen oyuncu, konuyla ilgili olarak bir açıklama yaptı. Petekkaya, hakaret dolu ifadeleri kendisinin yazmadığını, bir çalışanının hakaret içerikli yorumları yazdığını söyledi.

Petekkaya açıklamasında "Daha önce 18 kez hacklediğim için bu durum da öyle bir şey zannettim. Kendisi ile konuştum çok pişman olduğunu söyledi. Ülkemizin bu zor günlerinde tüm bu yaşananlar için çok üzgünüm..." ifadelerini kullandı.

İşte Erkan Petekkaya'nın Instagram hesabından yaptığı paylaşım:

Erkan Petekkaya'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Paylaşımları bir çalışanım yaptı
Erkan Petekkaya'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Paylaşımları bir çalışanım yaptı
Erkan Petekkaya’dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Paylaşımları çalışanım yaptı
Etiketler: Erkan Petekkaya, Ekrem İmamoğlu, Magazin, Güncel

Haberin Videosu :

Oyuncu Erkan Petekkaya'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Paylaşımları bir çalışanım yaptı
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Haberler ›› Magazin ››Erkan Petekkaya'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Paylaşımları çalışanım yaptı - Magazin
Yorumlar (5)
HEP BÖYLE:Sarhosun önde gideni zaten yine icip yazmistir
Cevap Yaz 0 12
AVNİ:ben yaptım demiyor da. çalışan böyle bir şeye cesaret edebilir mi??
Cevap Yaz 3 12
ZÜHTÜ:Biz de yedik.
Cevap Yaz 1 17
KUZENİM:Yazmısın Baska bir boyutu...
Cevap Yaz 1 3
MEZZO:Kafayı çekip sonra suçu başkasına atıyor.
Cevap Yaz 1 13

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