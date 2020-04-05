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Erkan Petekkaya'ya büyük şok

Son dönemde set işçileriyle çektiği koronavirüs klibiyle tepkilerin odağı olan Erkan Petekkaya Ekrem İmamoğlu'na sosyal meydana yazdıklarıyla şoke etti.

05.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 05.04.2020 14:32
Erkan Petekkaya'ya büyük şok

Gel Dese Aşk dizisiyle ekranlara dönen Erkan Petekkaya set işçileriyle çektiği koronavirüs klibiyle tepki çekmişti. Petekkaya yeni bir olayla gündeme geldi. Sosyal medya hesabından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hakaret içerikli yorumlarda bulunan Erkan Petekkaya gündeme bomba gibi düştü. Ekrem İmamoğlu'nun bir paylaşımının altına "Terbiyesiz, Defol" gibi tepkilerde bulunan ünlü oyuncu şoke etti.

Sözleri ile birçok sosyal medya kullanıcısının tepkisini çeken oyuncunun hesabı askıya alındı. Hem Twitter hem de Instagram hesabı kapanan Petekkaya'nın hacklenip hacklenmediği merak konusu oldu.







Kaynak: Snob Magazin



Etiketler: Erkan Petekkaya, Ekrem İmamoğlu, Magazin
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