Erkan Soyyiğit: "Amacımız Dostluk ve Centilmenlik"

40 yaş üstü futbolcuların forma giydiği Elit Master Ligi'nin birinci ayağı tamamlandı. Gelecek hafta sonu dereceye girecek takımların ödüllerini kazanacağı ligde grubunu ilk 3'te tamamlayan takımlar 22-28 Nisan tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek turnuvada, Türkiye şampiyonu olmak için ter dökecek. Başkan Erkan Soyyiğit, ilk yılda bin 100 lisanslı sporcuya ulaştıklarını söyledi.Türkiye'de 40 yaş üstü futbolcuların forma giydiği Elit Master Lig, nefes kesen mücadelelere sahne oluyor. 22-28 Nisan'da Antalya'da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası öncesinde Elit Master Lig Kurucu Başkanı Erkan Soyyiğit, İHA'ya özel açıklamalarda bulundu. Temel amaçlarının son dönemde sporda sahada uzaklaşan dostluğun tekrar sahada olmasını istediklerini belirten Soyyiğit, "Master Veteran futbolu, Türkiye'de son 6-7 senede yaygınlaşan, gelişen ve popülerliğini artan bir organizasyon. Daha önce profesyonel veya amatör futbol oynamış ya da zaman ve imkanlarından dolayı hiç oynayamamış kişilerin bir arada spor yaptığı, profesyonel hakemlerle oynanan bir organizasyon yapısı veteran futbolu. Elit Master Lig, birincisi senesini doldurdu. Şu an Türkiye genelinde 40 takım ve binin üzerinde lisanlı oyuncumuz var. Aramıza katılmak isteyen takımın bir isminin logosunu bir yönetim kurulu ve maçlara devamlılığı arz etmesi yeterli. Burada Türkiye'de yapılan resmi sporun gelmiş olduğu sıkıntılı ve gerçek spordan uzaklaşan yapısını doğasına döndürme amacımız var. Herkesin dost kazanmak için sahada olduğu, kavgasız gürültüsüz bir şekilde futbol aşkı ile sahada olmak istiyoruz. Hiçbir agresif yapının ve takımın bunu bozmasına izin vermesini istemiyoruz. İlk senemizde disiplin ve tahkim kurulumuzla bunu başardık. Buna yeltenen oyuncu ve takımlara verdiğimiz cezalarla bunun önlemini aldık. Yeni yılımızda da bize katılacak takımların en önemli kriteri sportmence, dostluk ve centilmenlikle mücadele edecek olması" dedi.Erkan Soyyiğit: "Resmi liglerde mücadele edecek takımlarımız var"Bünyelerinde çok güçlü takımların bulunduğunu söyleyen Soyyiğit, "Ligimizi 5 grupta oynattık. Her grupta 8 takıma yer verdik. Grubunu ilk 3'te tamamlayan takımlarla Antalya'da 22-28 Nisan'da bir şampiyonamız olacak. Dereceye giren takımlardan seçtik bu ekipleri. Birinci ayağın sonunda bu hafta sonu dereceye giren takımlara kupalarını vereceğiz. Ama ligimizin asıl finali Antalya'da olacak. Kazanan ligimizin Türkiye şampiyonu olacak. 40 yaş üstü Veteran Ligi dışarıdan konuşulduğunda az tempolu emektar bir futbol müsabakası gibi değerlendiriliyor ama aslında o kadar güçlü takımlar var. Ligimizde daha önce Süper Lig'de forma giymiş 30-40 oyuncu var. Ali Eren, Metin Uzun, Mustafa Kocabey, Fazlı Ulusoy, Saffet Akyüz gibi isimler mücadele ediyor. Şu an resmi liglerde mücadele edebilecek düzeyde takımlara sahibiz" şeklinde konuştu."Sürdürülebilir yapıya ulaşmak istiyoruz"Şampiyon olan takımlarını yurt dışında bir turnuvada oynatmak istediklerini belirten Başkan Soyyiğit, "Master Veteranları uluslararası anlamda tam kemikleşmiş bir yapısı yok. Resmi federasyonları organize ettiği turnuvaları yok. İran, Bulgaristan, Makedonya, İsveç gibi ülkelerde bir organizasyon yapma düşüncemiz var. Şampiyon olan takımı bu ülkelerdeki bir turnuvaya gönderebiliriz. Bu organizasyonu geliştirmek istiyoruz. Bugün bin 100 lisanslı oyuncumuz var. Belki seneye 3 bine çıkacak bu sayımız. Ligin dengesini ve içini bozmadan sürdürülebilir bir yapıya eriştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.Ergun Bostan: "Türkiye'de bir marka olmak istiyoruz"Elit Master Lig Yönetim Kurulu Üyesi ve Disiplin Kurulu Başkanı Yardımcısı Ergun Bostan ise organizasyon hakkında şunları söyledi:"Erkan Soyyiğit Başkanımızın yönetim kurulunda yer alıyoruz. Disiplin Kurullarında işleyişimizi çok düzgün yapıyoruz. Bir sene olmamıza rağmen bünyemizde 31 takım var. İstanbul Avrupa yakasından ise 24 takımımız var. Emekleme durumundayken bile çok iyi organize olduk. Sahalarımızla, hakemlerimizle işimizi çok düzgün yapıyoruz. En önemli yapımız maçlarımızda kavga çıkamaması. 40 yaş üstü insanlara bir şeyi dikte demezsiniz. Futbolu bilen, futboldan gelmiş gibi hissediyorlar. Kendileri profesyonel olmamış kişilerle aynı ayarda tutuyorlar. Biz de bu kişilerle aramızda bir ahenk kurduk. Orkestra gibi yönettik. Şampiyonamız bitti. Hafta sonu da ödül törenimiz var. Bundan sonra da bir Antalya ayağımız olacak. Orada da yapacağımız organizasyonda alnımızın akıyla çıkmak istiyoruz. Türkiye'deki Elit ve Masterlar Ligi'nde bir marka olmak istiyoruz. Bini aşkın futbolcunun olduğu yerde kavga olmadan disiplin kurullarını tam ileten bir yapımız var. Elit Masterlar Ligi'nde istediğimizi aldık. Antalya'da da işimizi taçlandırmak istiyoruz. İnsanlara güzel ve keyifli saatler yaşatıyoruz. Avrupa ve Dünya'da bu işi çok iyi yapıyorlar. Biz de kendimizi bu konuda geliştirmek istiyoruz." - İSTANBUL