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Erkan Sözeri: "3 puan için gelmiştik"

TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'un Teknik Direktörü Erkan Sözeri, golsüz berabere kaldıkları Adanaspor maçı sonrası, "Maça çok iyi başladık.

17.02.2020 21:51 | Son Güncelleme: 17.02.2020 21:51Erkan Sözeri:
TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'un Teknik Direktörü Erkan Sözeri, golsüz berabere kaldıkları maçı sonrası, "Maça çok iyi başladık. Buraya 3 puan için gelmiştik. Onu da oynadığımız oyun girdiğimiz pozisyonlarla gösterdiğimizi düşünüyorum" dedi.

BB Erzurumspor, ligin 22. haftasında deplasmanda Adanaspor ile 0-0 berabere kaldı.

"Sonuçta berabere kaldık"

Maçın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Sözeri, "Hesapta yoktu. Maça çok iyi başladık. Sezonun en iyi maç başlangıcını yaptık. 10 dakikada 3-4 gol atabilecek pozisyonlara girdik. Bunları atamazsanız kısır bir sonuçla karşı karşıya kalıyorsunuz. Çok üzgünüz tabii. Buraya 3 puan için gelmiştik. Onu da oynadığımız oyun girdiğimiz pozisyonlarla gösterdiğimizi düşünüyorum. Oyuncularım çok gayretliydiler. Sonuçta berabere kaldık. Artık önümüzde ki Bursaspor maçına odaklanacağız. O maçı içeride kazanıp ortalama 2 puanımızı devam ettirmek en büyük amaç" diye konuştu. - ADANA

Türkiye Futbol Federasyonu, Adanaspor, Spor

Kaynak: İHA

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